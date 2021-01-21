تقرر تدريس اللغة الانجليزية للصف الأول الابتدائي بداية من العام المقبل 1442 بالسعودية

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عمر شويل - جدة قد أعلنت المتحدثة بوزارة التعليم السعودي انه تقرر بدء تدريس اللغة الانجليزية للصف الأول الابتدائي بداية من العام المقبل 1442 بالسعودية وقد أوضحت في بيانها أن تطبيق هذا القرار على الفصل الدراسي الأول ابتدائي يدخل مرحلة التنفيذ وذلك خلال 2021/2020 مع تعديل واضافات لتطوير المناهج الجديدة. كما أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم فى بيانها أن المناهج المقرر تعديلها وتطويرها تشمل المهارات الرقمية والتي سوف تبدأ الوزارة في طرحها بداية من الصف الرابع الابتدائي كما أوضحت أيضا انه من المقرر دمج المواد الخاصة بالتربية الإسلامية في كتاب واحد وجاء ذلك موضحا من المتحدثة بوزارة التعليم السعودي في برنامج” ياهلا “والذي يذاع على قناة روتانا، مع مراعات المحافظة على كل ما يخص المواد الشرعية من فقه وتفسير وحديث وتوحيد كما تسعى جاهده المملكة العربية السعودية في تطوير المناهج التعليمية وتحديثها مواكبة للعصر العلمي الحديث.

دمج بعض الكتب وتطوير المناهج السعودية

كما أشارت المتحدثة بوزارة التعليم السعودي لافته النظر الى أن عملية تطوير المناهج والدمج تعمل على معالجة التكرار في المناهج الجديدة مع التأكيد على وجوداهم القيم الأساسية والمهارات الداعمة للمناهج السليمة.

كما أعلنت الوزارة عن توفير مصحف الكتروني يدخل في العملية الدراسية لمادة القران الكريم وذلك عبر منصة مدرستي الإلكترونية وسوف يكون ضمن خطة التطوير الدراسي للطالب مع حفظ التسجيل الصوتي للطالب وإرساله عبر المنصة.

اهم التحديثات على منصة مدرستي

في إطار الاستعداد للفصل الدراسي الثاني قد قامت وزارة التربية والتعليم بتحديثات عديدة على منصة مدرستي الإلكترونية وجاءت هذه التحديثات شاملة إضافات جديدة منها خدمات الى المعلمين والمعلمات وذلك لمساعدتهم و المحافظة على إتمام العملية التعليمية على اكمل وجه.

وبالفعل قد نجحت وزارة التربية والتعليم بالسعودية في القيام بإتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول أون لاين وجاء ذلك لحماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا والتي خصصت لة الوزارة نظام نور الرسمي التابع للوزارة لبقاء الطلاب في منازلهم أطول فترة ممكنة وبالإضافة الى ذلك تم إعلان النتائج أيضا عن بعد لحماية الطلاب والمحافظة عليهم من العودة الى المدارس مرة اخرى في ظل الوباء المنتشر في جميع البلاد.

كما قررت الوزارة الاستمرار على استكمال الفصل الدراسي الثاني بالمملكة عن بعد فى إطار حرص المملكة على صحة الطلاب من فيروس كورونا فقد وفرت الوزارة العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية من اجل الشرح الوافي لكافة المناهج والمزودة بكافة المعلومات التي يجتاحها الطلاب والمناهج مضاف إليه شرح نماذج استرشادية للامتحانات من اجل المداومة على التفكير والتذكير للطالب والحفاظ عليهم من النسيان والكسل ومن اهم هذه المنصات منصة مدرسة التعليمية وأيضا توفر الوزارة 33 قناة تعليمية للمساهمة فى تقوية العملية التعليمية في المنزل.

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