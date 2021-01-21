وزير التعليم يدشن المرحلة الثانية من التمكين الرقمي لتوفير أجهزة لوحية لـ70 ألف طالب وطالبة

بلادي – الرياض :
دشن وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد آل الشيخ المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي؛ لتأمين أجهزة لوحية لطلاب وطالبات تكافل، خلال اجتماع مجلس أمناء المؤسسة.
وأكد أن المرحلة تهدف لتأمين أكثر من 70 ألف جهاز لوحي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ لمتابعة دروسهم عبر منصة “مدرستي”، مشيداً بدعم القيادة لتوفير ما يحتاجه الطلاب والطالبات.
وأقر المجلس بالإجماع مبادرة قبول أبناء وبنات شهداء الواجب بكافة برامج تكافل واستثنائهم من شروط الاستحقاق بعد رفع بياناتهم من قبل المدرسة؛ تقديراً لما قدمه آباؤهم من تضحيات.
يُذكر أن المبادرة تضم عددا من الجهات والمؤسسات الوطنية والخيرية، وإمارات المناطق، حيث استوعبت المبادرة أكثر من 150 ألف طالب وطالبة، هم جميع طلاب تكافل في كافة المراحل.
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