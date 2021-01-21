“الصحة” تطلب من المتعافين من كورونا المساعدة في فهم الآثار طويلة الأمد للمرض

بلادي – الرياض : دعا وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، المتعافين من فيروس كورونا للمساعدة في فهم الآثار طويلة الأمد للمرض. وطلب منهم المشاركة في استبيان أعدته الوزارة لهذا الغرض، حيث ﺗﺟري ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ الوزارة ﺑﺣﺛًﺎ ﺑﻌﻧوان: ﺗﺟﺎرب ﻣرﺿﻰ فيروس ﻛوروﻧﺎ (كوفيد 19) قصيرة وطويلة المدى. ويستهدف الاستبيان اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن أﺻﯾﺑوا ﺑـﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ (كوفيد- 19)، وكانت بداية الإصابة أو التشخيص قبل 4 أسابيع أو أكثر، بهدف فحص اﻷﻋراض طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى اﻟﺗﻲ عانوا منها.

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