وزير الخارجية: لدينا فريق فني في قطر لفتح السفارة.. ومتفائلون بعلاقات ممتازة مع أمريكا تحت قيادة بايدن

بلادي – الرياض :

كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن وجود فريق فني سعودي في الدوحة لفتح السفارة، مؤكدا أن ذلك سيكون خلال أيام.

وأوضح، في حديثه لقناة العربية اليوم (الخميس)، أن جميع الدول الأربع متفقة على أهمية المصالحة مع قطر، وأن جميع من وقعوا على اتفاق العلا لديهم النية لتنفيذه، لأنه يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة.

وأكد أن المملكة متفائلة بعلاقات ممتازة مع أمريكا تحت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، وأنها ستجد أهدافاً مشتركة بين البلدين فيما يخص الوضع في اليمن.

وشدد على أن دعوات إيران للحوار غير مجدية، لأنها تهدف للتسويف والهروب من أزماتها، ويجب عليها تغيير أفكارها وأن تركز على رخاء شعبها.