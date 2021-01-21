غبار العاصمة المقدسة مستمر حتى الرابعة فجراً

بلادي – الرياض : تشهد العاصمة المقدسة الآن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية. وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن الحالة بدأت عند الساعة الثالثة عصراً وسوف تستمر حتى الرابعة فجراً من يوم الجمعة غداً. وقال المركز إن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

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