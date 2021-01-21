بلادي – الرياض :
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها، بمساعدة فرق الأمن العام، تمكنت من ضبط أكثر من 2.3 طن من الحطب المحلي، بحوزة 41 مخالفًا لنظام المراعي والغابات، في مناطق المملكة.
وأشارت، عبر مقطع فيديو، إلى أنه تم القبض بمنطقة الرياض على 6 مركبات محملة بالحطب المحلي بحوزة 13 مواطنًا ومقيمًا.
وكشفت عن ضبط 26 مركبة بحوزة 17 مواطنًا و9 مقيمين محملة بالحطب المحلي المعد للبيع بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم وجازان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”الأمن البيئي”: ضبط 2.3 طن من الحطب المحلي بحوزة 41 مخالفاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.