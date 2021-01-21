النيابة: غرامة نصف مليون ريال لمشغلي وسائل النقل عبر منافذ المملكة غير الملتزمين بالإجراءات الصحية

بلادي – الرياض :
توعدت النيابة العامة غير الملتزمين بالإجراءات الصحية من مشغلي وسائل النقل أثناء الوصول والمغادرة عبر منافذ المملكة، بعقوبات مشددة.
وأوضحت أنه على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام عند الوصول والمغادرة بالإجراءات الصحية الموضحة في اللائحة التنفيذية لنظام “المراقبة الصحية في منافذ الدخول”.
وأضافت أنه على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة أن يستوفي البيانات الصحية المطلوبة بحسب اللوائح الصحية الدولية ويسلمها إلى السلطة المختصة وفقا للنموذج الموضح في اللائحة.
وأشارت إلى أنه وفقا للنظام تفرض غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج عن مخالفته، أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.
وبينت أن النيابة العامة تتولى التحقيق مع المتهم إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
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