القبض على شخص ابتز فتاة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل في مكة

بلادي – الرياض : ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص ابتز فتاة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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