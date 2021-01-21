“الزكاة والدخل” تمدد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات 6 أشهر إضافية

بلادي – الرياض :

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021 م.

وأوضحت، اليوم (الخميس)، أن المبادرة الأخيرة تشتمل على إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ العمل بالقرار.

وأضافت أن الإعفاء يتضمن إعفاء المكلف من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات كاملة خلال الفترة من يناير – مارس من العام الجاري.

وأشارت إلى أنه يشمل إعفاء المكلّف من الغرامات بنسبة 75% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات كاملة خلال الفترة من أبريل – مايو من العام الجاري، وبنسبة 50% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات كاملة خلال شهر يونيو من عام 2021م.

وقالت إن الإعفاء يُطبق أيضاً على نفس الغرامات المشار إليها سابقاً، والتي قد تنشأ عن أي ربط أو إعادة تقييم تجريه الهيئة لأي إقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ العمل بهذه المبادرة يوم” 08/06/1442هـ” بشرط أن يقوم المكلف بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي تم ربطه أو إعادة تقييمه من الهيئة كاملًا، مع تطبيق نسب الإعفاء وفقًا للمهل الزمنية التي يتم سداد أصل دين الضريبة خلالها حسب النسب الموضحة سابقاً أعلاه.

وشددت على أن المبادرة تشمل الإعفاء من الغرامات غير المسددة المشار إليها سابقاً في هذا البيان وبنسبة 100% إذا كان قد تم سداد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملًا قبل تاريخ العمل بهذه المبادرة المحدد مسبقاً.

ولفتت إلى أنها لا تشمل الإعفاء من أي غرامات تم إيقاعها من الهيئة بخلاف غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار وتصحيح الإقرار، كما لا تشمل الغرامات التي تم إيقاعها بناءً على مخالفات التهرب الضريبي، وكذلك الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ العمل بها.