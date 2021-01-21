بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في جدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى – 3 درجات مئوية في طريف والقريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الجمعة: انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.. ومدينتان 3 تحت الصفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.