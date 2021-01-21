نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الباب مفتوح للجميع للتمويل الشخصي بمبالغ ضخمة بدون راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي ضخم بدون تحويل راتب يمكن أن تكون القروض الشخصية طريقة ذكية للاقتراض، ولكن فقط إذا كنت تفعل ذلك للأسباب الصحيحة، ان كنت تطلع لعمل نموذج عقد تمويل شخصي هناك الكثير من منتجات القروض المصممة لمساعدتك في تمويل المشتريات التي تحتاجها أو تريدها، إذا كنت لا تستطيع دفع ثمن منزل، يمكنك الحصول على قرض عقاري، وإذا كنت بحاجة إلى سيارة جديدة ، فهذا هو الغرض هو قروض السيارات، إن الشيء العظيم في القروض الشخصية هو أنها ليست مخصصة لغرض واحد محدد، فيمكنك الحصول على تمويل بدون أرباح لأي سبب تختاره، يمكنك دمج ديون بطاقة الائتمان أو شراء الأثاث أو ترقية الأجهزة الإلكترونية الخاصة بك، البعض منا يحتاج الى اقتراض مبلغ قليل من المال، والبعض الأخر يحتاج على سبيل المثال لمبالغ ضخمة… نحن سنساعدك في الحصول على الاثنين بإذن الله، لذلك حاول القراءة بتمعن، وابحث عن تمويلك المناسب بواسطة حاسبة التمويل الشخصي.

عملية التأهيل للتمويل الشخصي

ماذا سيفعل المقرض؟ إذا كنت تحاول التأهيل المسبق من خلال مُقرض متخصص في العملاء ذوي الائتمان السيئ ، فلن تقلق بشأن تأثر درجة الائتمان الخاصة بك سلبًا من خلال الحصول على قرضك، ومع ذلك، إذا كان المُقرض يقدم تقاريره إلى مكاتب الائتمان، فلا يزال من الممكن أن تؤثر مدفوعاتك على درجة الائتمان الخاصة بك.

إذا لم تكن تعمل مع أحد المقرضين المتخصصين، فقد تجد أن البنك المُقرض سيقوم بإجراء استفسار بسيط بشأن الائتمان الخاص بك عند المرور بعملية التأهيل المسبق، لا تقلق هنا ، لأن هذا لا يضع أي علامات سيئة في درجاتك، إذا كنت مؤهلًا مسبقًا للحصول على التمويل الشخصي للمقيمين أو للمتقاعدين أو للمواطنين المحليين الذي تبحث عنه، فيجب أن تتلقى تنبيهًا عبر البريد الإلكتروني من البنك الذي تختاره، أو رسالة على جوالك الذي قمت بتسجيله في الطلب.

نسبة التمويل الشخصي

بمجرد إدخال تفاصيل القرض الخاص بك، تعرض حاسبة التمويل الشخصي ثلاثة خانات يمكنك استخدامها لتقييم ومقارنة مختلف التمويلات، فعلى معظم البنوك الأخرى يقدم الانماء حد أقصى للتمويل يصل الى 2 مليون ريال سعودي.

إجمالي هامش الربح المدفوعة: إجمالي الفائدة التي تدفعها طوال مدة التمويل، عادة ما يدفع المقترضون ذوو الدرجات الائتمانية الأعلى فائدة أقل بشكل عام من أولئك الذين لديهم ائتمان ضعيف.

إجمالي المبلغ المدفوع: المبلغ الإجمالي الذي تدفعه للمقرض، بما في ذلك المبلغ الأصلي الذي اقترضته – المعروف باسم “رأس المال” – بالإضافة إلى الفائدة. لا يشمل هذا المبلغ أي رسوم إضافية قد يفرضها البنك الخاص بك.

الدفعة الشهرية: المبلغ الذي تتوقع أن تدفعه كل شهر طوال مدة القرض، يتم تطبيق جزء من كل دفعة على الفائدة ، ويذهب جزء إلى المبلغ الأساسي.

المستندات المطلوبة للتقديم في تمويل شخصي

شروط التمويل الشخصي بغض النظر عن المكان الذي تحاول فيه للتقديم على التمويل الخاص بك، فمثلا حاسبة الإنماء ستجد أن العملية بسيطة جدًا ومتشابهة إلى حد كبير عبر معظم منصات الإقراض، سوف تحتاج إلى تقديم بعض المعلومات إلى المُقرض، والتي ستساعده على تحديد ما إذا كنت ستؤهلك مسبقًا أم لا، وتتضمن بعض المعلومات التي ستحتاج إلى تقديمها ما يلي: