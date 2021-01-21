نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة قنوات بي ان سبورت في السعودية والترددات الجديدة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنوات بي ان سبورت في السعودية، تداولت المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، خبر عودة قنوات بين سبورت القطرية في المملكة العربية السعودية، حيث تم إيقاف بث جميع القنوات الخاصة ببي ان سبورت بسبب إيقاف علاقات المملكة مع قطر منذ عام 2017، والآن عاد بث هذه القنوات مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة الخليجية ومن ضمنها، التوتر بين المملكة العربية السعودية وبين دولة قطر.

لذلك سنعرض لكم الآن الأسباب التي أدت إلى وقف بث قنوات بي ان سبورتس ، كما سنخبركم بترددات القنوات الرياضية القطرية على قمر النايل سات والعرب سات.

عودة قنوات بي ان سبورت في السعودية

بعد تعليق العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر في عام 2017، على إثر المقاطعة الخليجية، تم وقف كافة أشكال العلاقات التي تربط بين البلدين، ومن ضمنها المجال الرياضي والإعلامي، مثل توقف بث قنوات بي ان سبورت، علاوة على إغلاق الحدود البرية والبحرية والخطوط الجوية بين الشقيقين الخليجيين، ولكن في 5 يناير من عام 2021 تم عقد مؤتمر القمة الخليجية وذلك في مدينة العلا السعودية، وكان من أبرز المواضيع التي تم تناولها المصالحة الخليجية، والتي أثمرت بالتالي عن عود العلاقات بين الرياض والدوحة.

ونتيجة لذلك تم الاتفاق على إنهاء الأزمة الموجودة بين البلدين، وعودة كافة أشكال العلاقات الطبيعية، وبالفعل قامت المملكة في يوم 18 يناير 2021 بالإعلان عن انتهاء أزمتها مع قطر، وبالتالي تم فتح الحدود من جديد وإعادة الخطوط الجوية بين البلدين، هذا إلى جانب عودة بث قنوات بي ان الرياضية القطرية مرة أخرى في المملكة.

ترددات قنوات بي ان سبورت الجديدة 2021

سنستعرض لكم، خلال السطور التالية، وبشكل مبسط، ترددات قنوات بي ان سبورت القطرية، على القمرين الصناعيين، نايل سات وعرب سات، فيما يلي:

تردد قنوات bein sport على النايل سات

سنعرض لكم الآن تردد قنوات بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات وهو كالآتي:

تردد قنوات bein sport على عرب سات

بعد أن أخبرناكم بـ تردد تردد bein sport على نايل سات، دعونا الآن نخبركم بتردد القناة على القمر الصناعي عرب سات وهو كالتالي:

كيفية الاشتراك في باقات قنوات بين سبورت

هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في تجديد أو الاشتراك في باقات قنوات بي ان الرياضية، لذلك عليكم اتباع الخطوات التالية:

يمكنك الذهاب إلى الفروع أو وكلاء قنوات بي ان سبورت في كافة محافظات المملكة، وذلك لأنهم يوفروا خدمة العقد الشهري أو السنوي لجميع الأشخاص الذين يرغبون في الاشتراك. بعد ذلك نقوم بالاتصال بخدمة الدعم الخاصة بالقنوات، حتى يتم تفعيل كود التجديد الخاص بالقنوات، وحينها سيتم تأكيد اشتراكك في مدة أقصاها 24 ساعة. في الخطوة التالية، يتم الدخول على الموقع الخاص بقنوات بي ان سبورت ليتم اختيار الباقة التي ترغب بالاشتراك فيها. وأخيرًا يتم تسديد مبلغ الاشتراك من خلال الإنترنت وبالتحديد ضمن سيرفر iptv، حيث خدمة beIN CONNECT، وحينها ستكون قادرًا على الدخول إلى القنوات.

أسعار باقات قنوات bein sports

هناك عدد من الباقات المختلفة التي يمكن الاشتراك فيها بما يتناسب مع رغبتك، حيث توفر قنوات بي ان الباقة الترفيهية، والرياضية، والباقة الكاملة، إلى جانب باقة الأطفال، وتتلخص أسعار الباقات في الاتي:

الباقة المتكاملة أو All Elite يبلغ سعرها حوالي 1170 ريال سعودي.

الباقة الأساسية Basic يبلغ سعرها حوالي 399 ريال سعودي.

الباقة الترفيهية Entertainment يبلغ سعرها حوالي 580 ريال سعودي.

الباقة الرياضية Top Sport يبلغ سعرها حوالي 650 ريال سعودي.

الباقة الكاملة Premium يبلغ سعرها حوالي 780 ريال سعودي.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع التفاصيل الخاصة بعودة بث قنوات بي ان سبورت في المملكة العربية السعودية، كما أننا أخبرناكم بـ تردد بي ان سبورت على النايل سات والعرب سات.