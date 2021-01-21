نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم طلب إعفاء قرض بنك التسليف 1442..نموذج طلب الإعفاء من الأقساط المتبقية بنك التنمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم طلب إعفاء قرض بنك التسليف 1442 وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم الإعفاء من الأقساط المتبقية، حيث يبحث العديد من المواطنين عن هذا الأمر فيما وفر بنك التنمية الاجتماعية الاستعلام عن الأقساط المتبقية ضمن خدمة الإعفاء من سداد القروض وفق الشروط والمعايير المحددة من قبل البنك، حيث يوفر بنك التنمية العديد من الخدمات التمويلية التي تشمل معظم الفئات الأشد احتياجا بالمملكة، فيما تشمل الأرامل والأيتام والمعاقين وربة المنزل بالإضافة إلى قرض العمل الحر الذي يضم نوعان قرض نفاذ وهو يشمل العاطلين والموظفين ممن هم ذو الدخل المحدود والأسر التي تعاني من سوء المعيشة الصعبة وليس لها دخل مادي بصورة مستمرة يساعدها على الحياة بصورة أفضل، والنوع الأخر هو تمويل متناهي الصغر مخصص للمؤسسات الخيرية والجمعيات ومساعدة الأسر المنتجة. شروط تقديم طلب إعفاء قرض بنك التسليف 1442 الجنسية السعودية فقط.

لمستحقي الضمان الاجتماعي.

كبار السن وذوي الإعاقة.

في حالة الوفاة لا قدر الله. حيث طرحت وزارة المالية خدمة الإعفاء من سداد القروض لثلاث جهات وهم (بنك التسليف والإدخار “بنك التنمية الاجتماعية” – صندوق التنمية الزراعية – صندوق التنمية العقارية) وفق الشروط والحالات المحددة فقط للإعفاء. المستندات المطلوبة لتقديم طلب إعفاء قرض بنك التسليف صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

كارت العائلة.

صورة من نموذج طلب إعفاء بنك التنمية الاجتماعية.

شهادة طبية بها تقرير من مستشفى معتمدة توضح الحالة الصحية للمستفيد.

مستند يوضح الراتب الشهري. طريقة تقديم طلب إعفاء قرض بنك التسليف برقم الهوية الدخول عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية برقم الهوية.

اختر طلب اعفاء قرض.

عليك ملء البيانات التي تشمل (نوع القرض -رقم هوية المقترض – اسم المقترض رباعي – رقم الحفيظة – رقم العقد – الشركاء في القرض إن وجدوا – مكان القرض- رقم هوية متقدم القرض -رقم الجوال اسم مقدم الطلب).

يمكنك التعرف على نموذج اعفاء المتوفين عبر وزارة المالية.

ثم تقوم بالاستعلام عن طلب اعفاء القرض من خلال وزارة المالية ومعرفة حالة الطلب مرفوض أو مقبول.

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