نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 2021 وخطوات التقديم للحصول على المقطوعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي لعام2021، حيث تتزايد عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي فمن الجدير بالذكر أنه لم يتحدد بعد أي موعد لصرف المساعدات، علماً بأن هناك الكثير من المواطنين السعوديين في انتظار خبر الصرف لانه يعتبر من أهم وسائل الدعم المادي المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمساعدة المحتاجين على تحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجاتهم.
خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي ٢٠٢١
يمكنك الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال عدة خطوات يجب اتباعها وهي:
- قم بالدخول على الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- قم بالضغط على أيقونة (الاستعلام عن المساعدة المقطوعة).
- قم بتسجيل الدخول وإدخال بياناتك الشخصية (رقم الطلب – رقم الهوية الوطنية- رمز التحقق).
- ثم قم بالضغط على كلمة (عرض) وسيتم عرض كافة التفاصيل .
خطوات التقديم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢١
- أولاً قم بالدخول على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثانياً قم باختيار أيقونة (التسجيل في المساعدة المقطوعة).
- ثالثاً قم باختيار تسجيل حساب جديد.
- رابعاً قم بإدخال بياناتك ( رقم الهوية الوطنية – تاريخ ميلادك – رقم الجوال – رمز التحقق).
- خامساً تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح ثم اضغط التالي.
- بعد ذلك سيتم إرسال رسالة على رقم الجوال الذي قمت بتسجيله لتأكيد البيانات .
- ثم بعد ذلك قم باستكمال باقي البيانات التفصيلية.
- قم بإدخال اسمك بالكامل والعنوان والوظيفة الحالية وقيمة الدخل الشهري الخاص بك.
- قم بإدخال رقم الهاتف ورقم البريد الإلكتروني وعنوان البريد تفصيلياً.
- وأخيراً قم بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك .
- إضافة إلى كل ذلك قم بتجهيز بيان تفصيلي بقيمة الدخل الشهري.
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