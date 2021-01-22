كفوف حانية …..هدى الشديد

من رحم أم ما عرفتها .. ولدت ومن حنانها حرمت .. وفي رحم دنيا رحبة تركت .. حوتني دار بتساع قلوب مسؤوليتها .. كما اتساعها حرارة العطاء .. وقت لسع البرد والجوع والعطش تتهادى كفوفهم الحانية

تمسح هامتي لترتفع شموخًا بحبهم وحسن رعايتهم إلا أنني بحاجة لضمة أم …. وحنان أب بانتظاركم

فهل أخذتم بيدي

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