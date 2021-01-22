طريقة نقل عامل وافد 1442 عبر موقع وزارة العمل بالخطوات الكاملة

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عمر شويل - جدة طريقة نقل عامل وافد 1442 عبر موقع وزارة العمل , من ضمن تَحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، تَسهيل كل الخدمات المُقدمة للمقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية، والتي من ضمنها هي خدمات قطاع الأعمال التي تُوفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر المنصة الالكترونية الخاصة بها، لذا يَبحث عدد كبير من أصحاب المنشآت عن طريقة نقل عامل وافد عبر موقع وزارة العمل 1442، والذي يُمكن من خلاله القيام بَنقل عامل وافد بكل سهولة في خطوات بسيطة.

طريقة نقل عامل وافد 1442

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إمكانية نَقل عامل وافد عبر الموقع الإلكتروني، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية المتوفرة بالموقع، ثم المرور بَهذه الخطوات التالية:-

ثم اختيار نَقل وافد المتوفرة في أيقونة الخدمات الخاصة بالمنشآت.

عند فتح الصفحة الخاصة بَنقل وافد، ثم الضغط على طلب جديد.

يَجب ملء كل الحقول الفارغة والتي تَشمل على كل البيانات الخاصة بالوافد المطلوب نقله.

ثم كتابة رقم الإقامة الخاص بالوافد.

ثم الإقرار بالموافقة على مَحضر التَعهد.

يَجب مُراجعة كل البيانات المُدخلة ثم الضغط على إرسال الطلب.

سَيَتم إصدار رقم مرجعي يَجب كتابته ثم التوجه به إلى أقرب مَكتب عمل.

ثم استكمال باقي الخطوات من ملء جميع البيانات، والانتهاء من أخذ كل التوقيعات الخاصة بالطرفين، وموافقة صاحب المؤسسة التي أصبحت موجود عليها بيانات الوافد.

بَعد اخذ الموافقة يُمكن الاستعلام عن حالة الطلب.

الاستعلام عن نَقل عامل وافد عبر موقع وزارة العمل السعودية

من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها وزارة العمل السعودية، القيام بالاستعلام عن نقل عامل وافد بَعد الانتهاء من تقديم الطلب، من خلال الموقع الرسمي، وفي خطوات بسيطة والتي تَتمثل في:-