نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف النيابة العامة 1442.. طريقة التقديم والتسجيل للوظيفة عبرجدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف النيابة العامة 1442، هي واحدة من أهم الوظائف التي يبحث عنها الكثيرين من حملة المؤهلات العليا في المملكة العربية السعودية حيث انها تعتبر من أهم الوظائف في المملكة وينتظر الكثيرين التقدم لهذه الوظائف، وقد قامت النيابة العامة بالاعلان عن وظائف شاغرة لديها للرجال والنساء من كافة المؤهلات وقد بلغ عدد الوظائف المطلوبة لديها 671 وظيفة شاغرة، والتقديم عبر جدارة ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الشروط الواجبت توافرها في المتقدمين، ورابط التقديم، وكيفية التقديم .

وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة:

اعلنت النيابة العامة عن وجود عدد من الوظائف الادارية الشاغرة لديها في مختلف التخصصات والتقديم عبر جدارة وقد حددت النيابة العامة بداية التقديم من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 وسوف يستمر التقديم حتى السبت الموافق 23 يناير 202.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة 1442:

وقد قامت النيابة العامة بتحديد عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين وهي كالأتي:

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ان يكون المتقدم حاصل على الاقل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ان يكون المتقدم حسن والسير والسلوك وان يحظى بالسمعة الطيبة.

الا يكون المتقدم قد حكم عليه من قبل في قضايا تخص الشرف والأمانة.

ان يجتاز المتقدم جميع الاختبارات التي تقدم لها.

بالنسبة للوظائف التي تحتاج لشهادة جامعية يجب ان يكون المتقدم حاصل على تقدير جيد على الأقل.

رابط التقديم على وظائف النيابة العامة 1442:

وعلى من يريد التقدم لوظائف النيابة العامة 1442 يمكنه التقدم عبر رابط جدارة للوظائف.