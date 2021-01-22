نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج أمن المنشآت السعودية 1442 || موقع استعلام أبشر توظيف absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج أمن المنشآت بالسعودية التابعة لخدمات وزارة الداخلية والتي تم فتح باب التسجيل الإلكتروني فيها عبر رابط وظائف أبشر، وقد قامت الوزارة بنشر طلبات الوظائف بخدمات الأمن من فترة قليلة وأتاحت باب التسجيل عبر المنصة، وتقوم نفس المنصة بتقديم خدمة الاستعلام عن موعد ونتائج التوظيف والمواعيد الخاصة بالمقابلات الشخصية لتسلم العمل بها.

وزارة الداخلية بالسعودية

منصة أبشر الإلكترونية

يقوم رابط المنصة باستقبال طلبات جميع وظائف المملكة والتي يختص بتقديم خدمات تسجيل الطلبات واستبيان النتائج، حيث قام السعوديين الراغبين في العمل بالوظائف والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق البدني والتعليمي والسن المناسب لها، فتم التسجيل الإلكتروني بالموقع فور إتاحة التسجيل ويتم التحقق من البيانات ومراجعة الطلبات عبر الموقع لحين الانتهاء وتحديد اعداد المقبولين، المبدئي والنهائي، لعمل المقابلات الشخصية.

وظائف أمن المنشآت عبر منصة ابشر

قامت المنصة بتقديم خدمة الإعلان عن الحاجة لمليء وظائف شاغرة للرجال في قوات أمن المنشآت بالمملكة منذ فترة قليلة، وبدأ التسجيل الإلكتروني بالموقع للحصول على الوظيفة طبقا للشروط الموضوعة لها، والتي كان من أهمها أن يكون من الرجال وأن يكون سعودي الجنسية، وكان من الأهم أن يكون له السن المناسب وان تكون صحيفته الجنائية بيضاء، وأن يتم تقديم البيانات والأوراق المطلوبة جميعها إلكترونيا وإتاحة فترة للاستعلام عن صحة البيانات، على أن يقدم كل متسابق إقرارا بصحة ما تقدم منه للوظيفة من بيانات ومعلومات.

الاستعلام عن نتائج أمن المنشآت

يتم الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف.

يتم اختيار أيقونة “الأفراد”.

تفتح للمستعلم الصفحة التالية.

يتم تسجيل الدخول باستخدام المعلومات الشخصية (الاسم ورقم المرور).

يتيح الموقع للمستخدم التسجيل الجديد.

كما يقوم الموقع بإتاحة استرجاع كلمة المرور في حال نسيانها.

يتيح الرابط للمستخدم تلقي رسالة نصية للقبول عبر تسجيل رقم الهاتف الشخصي عبر المنصة.

ويكون على الناجح بالمسابقة التوجه بالموعد المقرر له لعمل المقابلة الشخصية باتخاذ الإجراءات الاحترازية ولا يتم قبول ما تخلف على الموعد المحدد له ولا يتم تحديد موعد جديد له.