نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن هاتف انفنكس infinix hot 10 play والسعر اقتصادي بالدولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة انفنكس infinix hot 10 play، الجديد التي أعلنت عنه شركه انفنكس بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يعتبر بمثابه هاتف من الفئات الاقتصادية من حيث السعر، كما أعلنت أيضا شركه انفنكس عن مواصفات هاتف انفنكس infinix hot 10 play الجديد والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذه المقالة.

انفنكس infinix hot 10 play

هاتف انفنكس infinix hot 10 play الجديد تم الإعلان عنه بالخارج والمنتظر نزوله قريبا بالأسواق العربية والمتوقع بيعه بكل سهوله وذلك لان الهاتف مدعوم بمميزات ومواصفات جيده بالنسبة للسعر لان الهاتف بسعر اقتصادي جدا للفئات المتوسطة، هاتف انفنكس infinix hot 10 play الجديد يقدم خدمات وشاشه جيده بتصميم جميل ومعالج جيد أيضا بالإضافة إلي عده مميزات سوف يتم توضيحها من خلال الأتي.

مواصفات انفنكس infinix hot 10 play

أعلنت شركه انفنكس عن مواصفات هاتف انفنكس infinix hot 10 play الجديد وهي تتلخص في النقاط الأتية:

أبعاد الهاتف 8.9×78×171.8 ملي.

الهاتف مصنوع من خامات بلاستيكية من خامه البلاستيك بولي كاربونيت.

الهاتف يدعم مكان لتركيب شريحتين اتصال حتي الجيل الرابع من نوع نانو.

الهاتف يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة.

الهاتف يدعم شاشه من نوع ips lcd كما في شاومي بوكو poco m3 وتأتي بحجم 6.82 بوصه وتتميز بدقه 720×1640 بكسل مع كثافه بكسلات تصل إلي 263 بكسل وتتميز بأبعاد عرض 20.5:9 وثقب الكاميرا الأمامية في الأعلى.

الهاتف يدعم معالج ميدياتك helio g25 ثماني النواة مثل انفينكس infinix note 8i مع معالج رسومي اخر من نوع mali-g mc2 الكاميرا الخلفية تأتي مزدوجه بكاميرتين الأولي بدقه 13ميجا بكسل والثانية عدسه a1 بالإضافة إلي فلاش ليد رباعي.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 8 ميجا بكسل.

مساحه تخزين الهاتف تتوافر بنسختين وهما:

النسخة 32 جيجا و 2 جيجا رام. النسخة 64 جيجا و 4 جيجا رام.

الهاتف يدعم منفذ خاص خارجي لسماعات الأذن.

الهاتف يدعم بصمه اصبع في ظهر الهاتف بالإضافة إلي بصمه للوجه.

الهاتف يدعم بطاريه بحجم 6000 أمبير وتدعم شاحن بقوه 10 وآت.

يأتي الهاتف باللون الأزرق واللون الأسود واللون الأخضر واللون البنفسجي.

سعر انفنكس infinix hot 10 play

تم تسعير هاتف انفنكس infinix hot 10 play في الخارج حسب ذاكره التخزين وهي: