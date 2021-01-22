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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل المستجدين بنظام نور 1443 بالأول الابتدائي من خريجي الروضات بالخطوات والشروط في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدء تسجيل المستجدين بنظام نور 1443 ، في المملكة العربية السعودية، وذلك في يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021م، لكافة الطلاب والطالبات المراد التحاقهم بالصف الأول الابتدائي، حيث أعلنت وزارة التعليم في المملكة، عن إتاحة التسجيل للطلاب، من خلال دخول أولياء الأمور عبر نظام نور، وبدء التسجيل لأبنائهم.
بدء تسجيل المستجدين بنظام نور 1443
- تشهد وزارة التعليم السعودية، نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الحالية، حيث أعلنت منذ أيام قليلة عن استكمال العمل وفق خطة العام الدراسي 1442 في السعودية، وبدء تطبيق نظام مسارات الثانوية من العام المقبل، وتعليم اللغة الانجليزية بداية من الصف الأول الابتدائي، من نفس العام.
- ومؤخرًا أعلنت وزارة التعليم أيضًا، فتح باب التسجيل للطلاب المستجدين، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في المملكة العربية السعودية، للعام الدراسي 1443 هـ، للطلاب من السعوديين وغير السعوديين أيضًا، وذلك وفقًا للشروط المعلنة.
مواعيد تسجيل طلاب الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443
- بداية من اليوم 24 يناير 2021م، وحتى يوم 6 فبراير 2021م المقبل، يتم فتح باب التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، وذلك للطلاب السعوديين الجنسية.
- في الفترة من 7 فبراير 2021، وحتى 25 فبراير 2021، يتم إجراء عملية مفاضلة بين الطلاب المتقدمين للدراسة، ممن تم تسجيلهم بنظام نور، مع التزام المدارس كافة، بالإجراءات الاحترازية المعلنة.
خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443
يستمر تسجيل المستجدين بنظام نور 1443 هـ، بداية من 24 يناير 2021م الحالي، وحتى 26 سبتمبر أو إشغال الشواغر، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المقررة للتسجيل من قبل وزارة اتعليم السعودية، كما يلي:
- بدء تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين معًا، في المدارس الأهلية والعالمية والدولية والأجنبية، من 24 يناير 2021م.
- بدء تسجيل الطلاب حاملي الجنسية السعودية، من أمهات سعودية وآباء ليسوا سعوديين، في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والتي ليس بينها مفاضلة، والمدارس الحكومية كافة، من يوم 26 فبراير 2021م.
- بدء تسجيل الطلاب لغير حاملي الجنسية السعودية، ولهم مثل معاملة السعوديين، من أبناء البلوش والتركستان والقبائل النازحة، وكل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والجالية اليمنية في المملكة، وكل أبناء الدبلوماسيين، يوم 27 مارس 2021م.
- بدء تسجيل كل الطلاب غير السعودين، ممن لهم نسبة تسجيل محددة، وينتمي أولياء أمورهم للعمل في القطاع الحكومي، يوم 17 إبريل 2021م.
- بدء تسجيل كل الطلاب غير السعوديين، ممن لهم نسبة تسجيل محددة، وينتمي أولياء أمورهم للعمل في القطاع الخاص، يوم 1 مايو 2021م.
- بدء تسجيل كل خريجي الروضات الحكومية أو الأهلية المعتمدة في نظام نور، لكل الجنسيات بجميع المدراس في السعودية، يوم 16 مايو 2021م.
- بدء تسجيل كل خريجي الروضات المنتمية للمدارس العالمية والأجنبية والأهلية، من المدارس التي تطبق وتلتزن ببرامج دولية في المملكة، وكل خريجي الروضات من خارج السعودية، يوم 15 أغسطس 2021.
رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بنظام نور 1443
- ادخل إلى رابط منصة نور الرسمية.
- سجل الدخول إلى نظام نور برقم الهوية، وكلمة المرور مع مراعاة أن تكون مسجلًا لدى نظام نور كولي أمر، ولديك حساب، أو أنشيء حسابًا جديدًا.
- قم بإدخال الرمز المرئي، للتأكيد أنك لست روبوت.
- قم بملء بيانات الطالب المطلوبة عبر نظام نور.
أعمار تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والروضات
- يتم التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي في السعودية، لمن يبلغ أعمارهم 6 أعوام أو أقل ب902 يومًا فقط، وحتى عمر 11 عام و3 أشهر، وهذا أقصى حد للتقديم.
- يتم التسجيل لكل خريجي الروضات بكل أنواعها، لمن تقل أعمارهم عن الستة أعوام ب180 يومًا، حسب ما تم إعلانه من شروط القبول بالأول الابتدائي 1443 من وزارة التعليم في السعودية.
شروط قبول المستجدين 1443 وفقًا لتعليمات الوزارة
- يجب على إدرارات المدارس أن تقوم بمراجعة كافة الأوراق المقدمة من جانب أولياء أمور الطلاب، حتى يتم القبول.
- لا يقبل الطالب إذا لم يتقدم ولي أمره، بتقديم شهادة إتمام الروضة لمدة عامين متتاليين.
- لا يتم قبول الطالب إذا لم يتقدم ولي أمره، بإفادة من الروضة أنه يمتلك كل المهارات النمائية والقدرات التي تمكنه من الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.
- يجب التأكد بأن المدرسة المتفدم لها الطالب، مسجلة تبعًا لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- لا يقبل الطالب إذا لم يكن قد تخرج من إحدى الروضات، التابعة لوزارة التعليم السعودية.
- على الطالب القادم من خارج المملكة، أن يقوم بتوثيق أوراقه من مكتب الملحق الثقافي أو السفارة التابع لها داخل السعودية.
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