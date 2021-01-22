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عمر شويل - جدة شروط إيقاف الخدمات 1442 وكيفية إلغاء إيقاف الخدمات يعد إيقاف الخدمات من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع عدة جهات حكومية ووزارات أخرى، ومن باب تحسين العلاقة بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تكون خاضعة تحت مسمى إيقاف الخدمات، وقد قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن ما صدر من معالي وزير العدل بتحديد شروط وأحكام وألية لإيقاف الخدمات تتماشى مع الأنظمة واللوائح، وتضمن عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، وتكفل عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة،

شروط إيقاف الخدمات 1442

وضعت وزارة العدل مجموعة من الشروط والأحكام لإيقاف الخدمات ويكون ذلك ميسر من عن طريق منصة أبشر، ومن ضمن هذة لشروط ما يلي:

تتم عملية إيقاف الخدمات مستندة على أمر قضائي أو سند نظامي. يشترط أستثناءا المرأة الحامل من الحبس حتى تقوم بوضع المولود ويصل إلى حوالي عامين. تلتزم المحكمة بتنفيذ جميع القرارات التي تتعلق بإيقاف الخدمات في كل القضايا وطلبات التنفيذ. يتم تنفيذ القرار الجديد على الموقوفين على ذمة قضايا مالية صدرت فيها أحكام ذات صلة بإيقاف الخدمات والسجن . ألا يتم إيقاف الخدمات بما يخص التبليغ أو طلب الحضور إلا بعد إنهاء جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته .

الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية وزارة العدل

أتاحت وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني للمواطنين والمقيمين في المملكة أمكانية الاستعلام برقم الهوية إلكترونياً عن وجود إيقاف خدمات من عدمه، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

عليك بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل. أن يقوم المستعلم باختيار نوع الهوية “هوية وطنية – هوية مقيم”. قم بكتابة تاريخ ميلادك بكلا التقومين الميلادي والهجري. على المستعلم أن يكتب كود التحقق بطريقة صحيحة. قم بالضغط على أيقونة “التالي”. و أخيرا سوف يظهر لك عدة اختيارات قم باختيار الاستعلام عن إيقاف الخدمات.

كيفية إلغاء إيقاف الخدمات

وأوضحت وزارة العدل كيفية إلغاء قرار “إيقاف الخدمات” عن الأشخاص المنفذ ضدهم، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي أقرَّها وزير العدل السعودي، وتتمثل هذة الخطوات ما يلي:

عليك بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل ناجز. قم بتسجيل الدخول والنقر على أيقونة خدمة إيقاف التنفيذ. النقر على اختيار استعراض الطلبات ، ثم بعد ذلك الضغط على الطالبات المحالة ثم أجراء الطلب. عليك اختيار طالبات أجزاء من الدائرة. وأخيرا اختار من القائمة المعروضة خدمة طلب أصدار قرار رفع الخدمة.

والجدير بالذكر أنه اصبح من السهل الآن على كل من المواطن السعودي والمقيم معرفة كيفية الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية من وزارة العدل في المملكة، كما أوضح مجهود الحكومة السعودية الكبير لتوفير كافة الخدمات التي يحتجها المواطن والمقيم على حد سواء بشكل إلكتروني يوفر الوقت والجهد المبذول.