“الجمارك” تحبط تهريب ألعاب نارية مخبأة داخل إرسالية كرات قدم

بلادي – الرياض : أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم (الجمعة) عن إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية عبر الميناء الجاف بالرياض. وأوضحت “الجمارك” أن فرقها التفتيشية عثرت على 1475 كرتون ألعاب نارية مخبأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم. وأبانت أن الجهات المعنية في الجمارك قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الكميات المضبوطة والمسؤولين عنها.

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