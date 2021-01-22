اشربوا الماء وداوموا على الحركة.. استشاري يقدم نصائح لمرضى القلب لتجنب مخاطر الموجة الباردة

بلادي – الرياض :
حذر استشاري القلب والقسطرة، الدكتور محمد بلغيث، من التأثيرات الخطيرة للبرودة الشديدة على مرضى القلب، موجهاً لهم عدة نصائح للحفاظ على صحتهم.
وأكد الدكتور بلغيث خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن تأثيرات البرودة تكون بسيطة على الأطفال والأشخاص العاديين، في حين يزداد خطورة تأثيراتها على مرضى القلب.
وأوضح أن انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى تقلص الشرايين خاصة الشرايين التاجية، الأمر الذي ينتج عنه قلة التروية في عضلة القلب، وربما تزيد من نسبة الأزمات والنوبات القلبية من 2 إلى 7% لمرضى القلب، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم ونبضات القلب.
ونصح الاستشاري مرضى القلب بعدم الخروج في هذه الأجواء الباردة إلا للضرورة، والمداومة على الحركة داخل المنزل، بالإضافة لشرب السوائل لخفض لزوجة الدم، وتغطية الرأس.
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