“الخطوط السعودية” تلغي جميع رحلاتها من وإلى نجران بسبب الأحوال الجوية

بلادي – الرياض : أعلنت الخطوط السعودية إلغاء كل رحلاتها الجوية اليوم (الجمعة) من وإلى مطار مدينة نجران. وقالت الخطوط إنه حرصاً منها على سلامة ضيوفها الكرام، فإنها تعلن إلغاء جميع رحلاتها من وإلى نجران اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

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