الإطاحة بـ 8 أشخاص حاولوا تهريب 20 مليون قرص “أمفيتامين” في صناديق “عنب”

بلادي – الرياض :
تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر صناديق فاكهة “العنب” في ميناء جدة الإسلامي.
وضبطت المديرية أكثر من 20 مليون قرص أمفيتامين مخبأة في صناديق الفاكهة، كما ألقت القبض على المتورطين في تهريبها.
وبلغ عدد المتهمين المضبوطين 8 أشخاص منهم مواطنان اثنان و6 مقيمين، وتم إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.
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