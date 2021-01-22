نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة مالية فورية من برنامج تسهيل لدى بنك الرياض بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة سلفة مالية فورية وسريعة من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية فبنك الرياض من البنوك الكبيرة بالمملكة العربية السعودية فيستطيع الآن أى عميل يحصل على راتب شهري لا يقل عن 8000 ريال سعودي طلب سلفة سريعة يحصل عليها العميل في أقل وقت ممكن وهذه السلفة المالية السريعة لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة
سلفة مالية فورية وسريعة من برنامج تسهيل ببنك الرياض
فالسلفة المالية التى يقدمها بنك الرياض تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة وتبلغ مبلغ السلفة 25% من قيمة الدخل الشهري وتكون قيمة السلفة السريعة ثابته لا تتغير طوال فترة الإشتراك وهذه السلفة تتميز بمجموعة من المزايا وهي كما يلي
- السلفة الفورية من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة
- يحصل العميل المتقدم على طلب السلفة من بنك الرياض الموافقة السريعة والتى لا تستغرق أى وقت
- قيمة الاشتراك في سلفة لدى بنك الرياض يتم دفعها مره واحدة
- مبلغ السلفة متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين
شروط الحصول على سلفة مالية من بنك الرياض
يستطيع العملاء الحصول على السلفة لدى برنامج تسهيل من بنك الرياض بعد توافر الشروط الموضوعة للحصول على سلفة
- يشترط ألا يقل سن المتقدم للحصول على مبلغ السلفة من بنك الرياض عن 22 عام للمقيمين و لا يقل عمر المواطن السعودي المتقدم عن 18 عام
- 8000 ريال سعودي بحد أدنى كدخل شهري
- هذه السلفة من بنك الرياض متاح لشريحة كبيرة من العملاء العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع الحكومي وشبة الحكومي
- لابد أن يكون لدى العميل راتب شهري محول
- في حالة الإشتراك في برنامج تسهيل لدى بنك الرياض بالمملكة يشترط ألا يكون لدى العميل أى تمويل آخر
- يتم دفع رسوم الإشتراك فى برنامج تسهيل من بنك الرياض مرة واحدة فقط وتكون الخدمة متوفرة لمدة عام كامل
- قيمة السلفة لا تزيد عن 25% من قيمة صافى الراتب الشهري للمتقدم
- وتصل قيمة مبلغ السلفة المالية إلى 10000 ريال كحد أقصى
طريقة الحصول على سلفة فورية من بنك الرياض
يستطيع العميل سواء السعودي أو المقيمين الحصول على السلفة المالية السريعة من خلال
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