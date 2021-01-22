نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض التقسيط تقسيط شانجان CS95 موديل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يمكن الحديث عن أفضل عروض تقسيط السيارات في السعودية دون التطرق إلى تقسيط شانجان CS95 بإمكانياتها الرائعة خاصة فئة الدفع الرباعي منها التي تضاهي في الكثير من الصفات والمواصفات سيارات الدفع الرباعي العملاقة لكنها تتميز بأنها لا تزال ضمن فئة السعر المقبول لدى شريحة واسعة من محبي اقتناء السيارات SUV ذات الدفع الرباعي وفي نفس الوقت يبحثون عن السعر المعقول خاصة مع عدم قدرتهم على اقتناء سيارات مثل لاندكروز أو رينج روفر أو لكزس أو غيرها من السيارات ذات السمعة الطيبة في السعودية.

عروض تقسيط شانجان CS95

بحسب موقع الوكيل السعودي لسيارات شانجان فإن هناك 8 بنوك تعمل في السعودية يمكن من خلالها تقسيط جميع موديلات شانجان الجديدة وتشمل هذه القائمة كل من مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري ، البنك السعودي الفرنسي ، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الرياض، مصرف الإنماء إضافة إلى بنك الإمارات حيث يمكن من تقديم طلب تمويل شراء سيارة لأي من هذه البنوك الثمانية أو أي من شركات التمويل التي تعمل معها حيث يتم المفاضلة بين نظامي التقسيط المتبعين في معظم البنوك السعودية وهما التمويل بالمرابحة أو التمويل التأجيري.

سعر شانجان CS95 موديل 2021

يبدأ سعر شانجان cs95 في السعودية بدون ضريبة القيمة المضافة عند 88 ألف ريال في فئة شانجان CS95 كلاسيك ويصل إلى 111 ألف ريال في فئة شانجان CS95 رويال دبل سقف اسود ومع إضافة قيمة الضريبة المضافة يصبح السعر في الفئة الأولى 110 آلف ريال وفي الفئة الأخيرة 127 ألف ريال مع اختلافات طفيفة حسب الوكيل أو معرض البيع.

سعر شانجان CS95 تقسيط

وبطبيعة الحال فإن سعر شانجان CS95 تقسيط يختلف عن السعر النقدي ليس بحسب البنك أو جهة التمويل فحسب بل بحسب ظروف المشتري والتي تشمل الراتب والدخل والقطاع الوظيفي وعدد الأقساط وقيمة الدفعة المقدمة وقيمة الدفعة الأخيرة فضلا عن نسبة الفائدة السنوية في حال الشراء بنظام المرابحة حيث قد تصل في بعض الأحيان هذه النسبة إلى 11 أو 12 % من سعر السيارة قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.