نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في مدن المملكة حسب المركز الوطني للأرصاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة المركز الوطني للأرصاد يُعلن أن درجات الحرارة اليوم الجمعة كحد ادني 3 درجات تحت الصفر بينما أعلي درجة حرارة هي 22.5 درجة مئوية، نتيجة استطلاع محطات الرصد وعددها 27 محطة رصد موزعه في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة والتابعة للمركز الوطني للأرصاد لرصد حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي، كما تم تسجيل درجات الحرارة الأتية في محافظة طريف بحد ادني 3 درجات تحت الصفر و1.4 درجة تحت الصفر في القريات وبالنسبة لرفحاء 1.3 درجة تحت الصفر أما عرعر درجة واحدة تحت الصفر وتأتي محفظة الجوف في النهاية بتسجيل درجة حرارة 0.9 درجة تحت الصفر كحد ادني اليوم الجمعة.

المركز الوطني للأرصاد

بلغت درجة الحرارة في حائل 2.6 درجة وتبوك 1.1 درجة أما القيصومة 3 درجات والقصيم 3 درجات مئوية وفي مطار المملك خالد الدولي في الرياض 4.5 درجة وكذلك الأحساء 6.3 درجة مئوية والباحة 7.6 درجة مئوية ومطار الملك فهد الدولي في الدمام بلغت درجة الحرارة 8.4 درجة وكذلك وادي الدواسر 8 درجات أما أبها 8.5 درجة والطائف 9 درجات مئوية وخميس مشيط 9.3 درجة ومدينة نجران 9.3 درجة مئوية.

درجات الحرارة في مدن المملكة

سجل المركز الوطني للأرصاد في بيشة درجة حرارة 9.5 درجة مئوية أما مدينة العلا 9.7 درجة وبالنسبة للمدينة المنورة 11.6 درجة مئوية وشرورة 10 درجات أما الوجه 14.8 درجة مئوية وسبنع 15 درجة وكذلك عرفات 20 درجة مئوية وجزان 22.3 درجة وجدة 22.5 درجة مئوية وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من برودة الطقس وضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة وبالنسبة لطرق السير يجب الابتعاد عن الطرق المزدحمة، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية احتمال استمرار حالة الطقس حتي الأسبوع القادم مع البدء في التحسن وارتفاع درجات الحرارة بشكل بسيط خلال الأيام المقبلة، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري نتابع معكم حالة الطقس في المملكة بشكل يومي.