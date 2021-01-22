نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الأول الابتدائي نظام نور 1442 والمواعيد المقررة للسعوديين وغير السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الأول الابتدائي نظام نور 1442 ، ما زلنا نتابع معكم تقديم أهم الأخبار عن تسجيل الأول الابتدائي نظام نور 1442 ، حيث يقترب موعد تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1442-1443 ، وسوف نتعرف معاً على مواعيد فترات تسجيل الطلاب الجدد المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1442 ، وذلك بعد التسجيل في نظام نور حساب ولي الأمر برقم الهوية، فيما نستعرض معكم طريقة طالب جديد في نظام نور 1442، وهو الأمر الذي سيُعد الأكثر بحثاً خلال الفترة القليلة القادمة.

تسجيل الأول الابتدائي نظام نور 1442

تسجيل الأول الابتدائي نظام نور 1442 ، يُعد نظام نور المركزي من أهم وأكبر المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية لما يُقدمه النظام من خدمات إلكترونية عديدة ومتميزة تخدم كافة المعلمين والمعلمات العاملين بوزارة التعليم السعودية، كما تُقدم خدمات متميزة لأولياء الأمور والطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، نتعرف أولاً على مواعيد فترات تسجيل الطلاب الجدد المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1442.

فترات تسجيل الطلاب الجدد المستجدين نظام نور 1442-1443

تسجيل الأول الابتدائي نظام نور 1442 ، جاء في بيان وزارة التعليم السعودية ما يخص مواعيد فترات تسجيل الطلاب الجدد 1442-1443 ، ثمانية مراحل بخصوص التسجيل في نظام نور برقم الهوية للصف الأول الابتدائي 1442-1443 والتي تمثلت في كالتالي:

المرحلة الأولى: موعد تسجيل الطلاب الجدد السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بالمفاضلة 11/6/1442.

المرحلة الثانية: موعد تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية 11/6/1442.

المرحلة الثالثة: مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة 14/7/1442.

المرحلة الرابعة: مواعيد تسجيل الطلاب الجدد غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين 14/8/1442.

المرحلة الخامسة: موعد تسجيل الطلاب الجدد غير السعوديين الخاضعين للنسب المحددة للتسجيل الذي يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي 5/9/1442.

المرحلة السادسة: مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص 19/9/1442.

المرحلة السابعة: تسجيل طالب جديد نظام نور 1442 خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 14/10/1442.

المرحلة الثامنة: مواعيد تسجيل المستجدين خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 7/1/1443.

طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي نظام نور 1442

يُمكنكم تسجيل طالب جديد في نظام نور 1442 من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يجب الاهتمام والتركيز عليها لإتمام عملية تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1442.

الدخول على رابط نظام نور. تسجيل دخول نظام نور حساب ولي الأمر، ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول لنظام نور التعليمي اختيار تسجيل طالب جديد الصف الأول الابتدائي. كتابة البيانات الشخصية بدقة: ( اسم المستخدم – رقم الهوية الوطنية – كلمة المرور ورمز التحقق ). فتح استمارة تسجيل طالب جديد بنظام نور 1442 عن طريق ملئ الاستمارة وكتابة البيانات الشخصية بدقة. اختيار الإدارة التعليمية التي يرغب ولي الأمر التحاق نجله بها.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم رابط تسجيل الأول الابتدائي نظام نور 1442 ، وطريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور حساب ولي الأمر برقم الهوية ، بعدما تم إيضاح مواعيد فترات تسجيل الطلاب الجدد المستجدين 1442-1443 ، وسوف نتابع معكم المزيد فيما يخص ذات الشأن.