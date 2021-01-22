نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري البنك الأهلي 1442 وحاسبة التمويل لـ شراء بيت عن طريق الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري البنك الأهلي سهلة وبسيطة تستطيع معرفتها من الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي التجاري، حيث وضع موقع البنك الأهلي التجاري السعودية كافة الخدمات المتاحة للأفراد، حيث يمكنكم معرفة كيفية شراء بيت عن طريق البنك الأهلي أو منزل أو حدة سكنية بتمويل سريع، وحاسبة التمويل العقاري لحساب القيمة المستحقة عبر حاسبة التمويل البنك الأهلي، حيث تتضمن شروط سهلة للحصول على التمويل المدعوم عن طريق الدخول على موقع البنك الأهلي التجاري السعودي، والذي يتضمن التمويل الإسلامي وفق الشريعة الإسلامية، وحدد شروط الحصول على القرض المدعوم ولتملك بيت 1442، وكذلك شروط العقار من أجل تقييم العقار، والأوراق المطلوبة للحصول على خدمات البنك الأهلي.

التمويل العقاري البنك الأهلي

بسهولة يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية التقديم على شراء بيت عن طريق البنك الأهلي بكافة التفاصيل لكيفية التقديم، والقيام عن طريق حاسبة التمويل لمعرفة قيمة القرض والقسط الشهري المطالب من العميل، كما يمكنكم المفاضلة بمعرفة شروط شراء بيت عن طريق الراجحي، أو شراء منزل من البنك العقاري، من خلال ما تقدمه البنوك في المملكة العربية السعودية من تسهيلات للحصول على قرض التمويل المدعوم، وشروط التمويل الشخصي، ومن ذلك بعد معرفة الشروط في تلك المصارف نقدم لكم ما يحتاج إليه العميل للحصول على وحدة بقراءة متطلبات التمويل العقاري المدعوم في الأهلي التجاري.

بيان شروط التمويل المدعوم البنك الأهلي

نقدم لكم في موقع ثقفني رابط متطلبات التمويل العقاري في البنك الأهلي التجاري السعودي، للحصول على تمويل عقاري للسكن سواء باختيار برنامج الإجارة مع وعد بالتمليك لعقار من البنك العقاري، وأو بنظام المرابحة المقدمين من البنك الأهلي التجاري لبرامج التملك لبيت حسب أختيار العميل لما يناسب احتياجه، والشروط المطلوبة هي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية

سن المتقدم لا يقل عن 20 عام، ولا يزيد عن 60 عام

أن يكون موظفاً ومستمر في العمل دون انقطاع

دخله الشهري من العمل لا يقل عن 3000 ريال

الموافقة على تحويل الراتب إلى البنك الأهلي التجاري

يتم سداد دفعة أولى تحدد حسب قطاع عمل العميل

كيفية تقييم العقار في الأهلي التجاري

بسهولة يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الأهلي المصرفي،أو يتم التسجيل في موقع البنك الأهلي بالخطوات، وبعد الدخول على خدمات الأفراد والتمويل العقاري، نجد الشروط المطلوبة لتقييم العقار البنك الأهلي تبعا لتوافر الشروط التالية:

ألا يتجاوز عمر العقار عند استحقاق القرض عن 45 عام

يجب أن يكون العقار شاغراً وخالي للسكني وذلك في (الفلل والشقق)

أن يكون العقار واقعا في المدن التي حددها البنك الأهلي

قائمة المدن لمنتج التمويل العقاري

هذه قائمة للمدن التي يشترط البنك تواجد العقار الذي يتم التقديم على تملكه بنظام التمويل العقاري المدعوم بالبنك

كما يقدم الأهلي التجاري السعودي NCB خدمات عديدة للمواطني باختيار الحساب المناسب لك، من خلال الحساب الجاري، أو بطاقة الأهلي الائتمانية، وأيضا عبر وسام الأهلي ضمن الخدمات المصرفية للأفراد.

الخدمات البنكية الأهلي أون لاين

من التسجيل في موقع الأهلي أون لاين ، عبر رابط alahlionline.com يتم الاستفادة من الخدمات المتاحة في تطبيق الهلي موبايل والموقع الإلكتروني وتشمل الخدمات الاستعلام عن عمليات الحسابات المصرفية، والحصول على كشف حساب مفصل إلكتروني، كما يتاح الحصول على الآبيان وإصدار بطاقة مدى من البنك الأهلي.

حاسبة التمويل العقاري جميع البنوك

كما وضعنا لكم في موقع ثقفني حاسبة التمويل العقاري جميع البنوك، والتي منها يمكنكم المقارنة بين كافة المصارف في المملكة العربية السعودية لمعرفة القرض المتاح ومبلغ التمويل الذي يمكنك الحصول عليه تبعاً للبيانات التي قمت بوضعها، ومنها دخلك الشهري، والالتزامات الخاصة بك، فقدمنا لكم حاسبة التمويل العقاري الراجحي، وحاسبة بنك البلاد، والكثير من المصارف.