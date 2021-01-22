نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب تصريح سفر للسعوديين بوابة أبشر وزارة الداخلية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب تصريح سفر للسعوديين من الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر الإلكترونية للخدمات حيث فتحت وزارة الداخلية السعودية أمام المواطنين العديد من الخدمات، والتي كانت تتطلب في الماضي زيارة مكاتب الجوازات السعودية، ولكن في الوقت الراهن يمكن تفعيل حساب في أبشر والاستفادة منها، ومن أهم خدمات أبشر أيضًا، هي خدمة تعديل مستوى التعليم وكذلك خدمة طلب تصريح سفر إلكتروني للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية.

طلب تصريح سفر للسعوديين

أصبح طلب تصريح سفر من وزارة الداخلية سهلًا بعد أن تم تفعيله من خلال الإنترنت، سواء في حالة الرغبة في طلب تصريح سفر دولي أو غيره من الأنواع، ويمكن طلب التصريح من خلال الخطوات التالية:

طلب تصريح السفر الاستثنائية بوابة أبشر

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية وقم بتسجيل الدخول.

يتم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم بالنقر على تبويب خدماتي.

قم بالنقر على تبويب الجوازات السعودية.

قم بالنقر على تبويب الطلبات، ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة، بعدها نقوم بالنقر على المديرية العامة للجوازات.

والآن عليك أن تقوم برفع الأوراق الرسمية المطلوبة من أجل تصريح السفر الاستثنائي وقم بالنقر على تبويب إرسال.

شروط طلب تصريح سفر دولي وزارة الداخلية

يُسمح بالحصول على تصريح السفر للسعوديين الموظفين في القطاه الحكومي، أو الذين تم تكليفهم بمهمة رسمية تخص الدولة.

الموظفين في السفارات والملحقيات السعودية، وخصوصًا الذين يعملون خارجها.

الذين حصلوا على وظائف بالخارج، على أن تكون دائمة بالإضافة إلى المنشآت الغير ربحية.

المرضى الذي يستدعي حالتهم الصحية السفر من أجل العلاج في الخارج، وهنا ينبغي تقديم تقارير طبية.

الحالات الإنسانية التي تتطلب السفر إلى خارج المملكة، مثل حالات الوفاة، أو من أجل لم شمل الأسر.

ومن خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية ستتطلع على نموذج تصريح السفر للسعوديين ويمكن تعبئته في أي وقت، ومن ثم إرساله إلكترونيًا، ويمكنك التوجه إلى أحد مكاتب المديرية العامة للجوازات من أجل الاستعلام بعد حجز موعد، كما أنك تستطيع طباعة الطلب من خلال بوابة أبشر التي توفر الخدمات للتسهيل على المواطنين.