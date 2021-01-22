نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدفوعة من بوابة أبشر وطرق السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدفوعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن التعرف عليها من خلال الإنترنت، وذلك بعد أن وفرت وزارة الداخلية السعودية بوابة أبشر الإلكترونية وأتاحت من خلالها استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة بالإضافة إلى طلب تصريح سفر للسعوديين، وتعتبر هذه الطريقة هي أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات حيث أنها مجانية بدون رسوم، ولكن ما ستقوم بسداده هو فقط رسوم المخالفات المرورية الجديدة التي قُمت بها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدفوعة

لقد تمكن العديد من الوافدين وأيضًا المواطنين من الاستفادة من خدمات أبشر المرور وذلك في تسديد المخالفات المرورية وفي الاستعلام عن المخالفات وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى أبشر المرور السعودية.

ستقوم بإدخال نوع الهوية التي ستقوم بإدخال رقمها، سواء أكانت رقم جواز السفر أو رقم الإقامة بالنسبة للوافدين، أما المواطنين فيمكنهم الاستعلام من خلال استخدام الهوية الوطنية، ومن ثم كتابة البيانات الخاصة بالهوية.

مطلوب أيضًا عبر بوابة أبشر كتابة الرقم المرئي، ثم النقر على تبويب عرض.

بعد الاستعلام ستجد عدد المخالفات التي قمت بها، وخصوصًا تلك التي لم تقم بسدادها.

ويمكن التعرف على قيمتها بالتفصيل.

طرق سداد المخالفات المرورية 1442

كما يمكن تسديد قيمة المخالفات المرورية من خلال الصراف الآلي وذلك من خلال الخطوات التالية:

سنقوم بزيارة أقرب ماكينة للصرف الآلي، ثم نقوم بإدخال بطاقة الائتمان.

بعدها علينا أن نقوم باختيار اللغة ثم علينا اختيار الخدمات الحكومية.

بعدها سنقوم بكتابة البيانات المطلوبة، ثم النقر على تبويب المخالفات المرورية.

وهنا ستظهر لك قيمة المخالفات المرورية بالكامل، والطريقة المثلى للسداد والتي ستكون من خلال البطاقة.

أي أن سداد المخالفات المرورية بالفيزا سيكون من خلال ماكينات الصرف، وعن طريق رقم الهوية الوطنية فقط، ويمكن الحصول على رمز سداد المخالفات المرورية، والاستعلام عنه أيضًا من خلال بوابة أبشر تسديد المخالفات المرورية مجانًا، وقد قامت الوزارة بتفعيل هذه الخدمة حتى تسهل على الوافدين وعلى المواطنين أيضًا، بدلًا من زيارة إدارات المرور في السعودية، لأجل إتمام عملية السداد للمخالفات المرورية كاملة.