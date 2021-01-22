نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1443 عبر noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1443 وفق المواعيد والخطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي الجديد، وذلك لـ بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور عبر تسجيل ولي الأمر وذلك بالنسبة لأعمارهم المحددة للقبول ولا يتم قبول أي طالب غير متوافق في الأعمار الموجودة، تشمل السعوديين والمقيمين، حيث يتم الاعتماد في التقديم للعام الدراسي الجديد عبر موقع نظام نور برقم الهوية وهو مخصص لتسهيل عملية التعليم بجانب منصة مدرستي لمتابعة مسيرة الطلاب والطالبات التعليمية ضمن مسيرة تطبيق التحول الرقمي في كافة المجالات والتي من خلالها أصبح كل شيء يتم عبر الانترنت بكل سهولة وأنت في مكانك.

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام برقم الهوية

أتاح موقع نظام نور برقم الهوية تسجيل الأطفال الجدد والصف الأول الابتدائي عبر أولياء الأمور الذين يتمكنوا من تسجيل أطفالهم من السعوديين والمقيمين بخطوات سهلة جدا ومتتالية عبر النظام، ولابد أن تعرف أولاً خطة التعليم الزمنية المحددة من قبل الوزارة والتي تضم مواعيد التسجيل لكل مرحلة تشمل المدارس الحكومية والأهلية والدولية، على أن تكون المواعيد للعام الدراسي الجديد كما هو موضع بالصورة على النحو التالي:-

في الصورة أعلى موضح بها جميع مواعيد تسجيل الطلاب بالمراحل من الروضات إلى الصف الأول الابتدائي، وعلى كل ولي أمر الدخول عبر نظام نور وتسجيل أبنائه وفق تلك المواعيد، وإذا كان أول مرة تسجل حساب شخصي لك على موقع نور تابع الخطوات بالشرح أسفل لمعرفة طريقة تسجيل ولي الأمر.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1443

أولاً الولوج إلى رابط موقع نظام نور .

إذا كان لديك حساب مسبق حدد تسجيل الأبناء ومنها طالب جديد واتبع الخطوات التي قمت بها في تسجيل أحد أبنائك في السابق.

أما إذا ليس لديك حساب مسبق فعليك التالي:-

طريقة تسجيل نظام نور ولي الأمر