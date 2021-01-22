نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في جدارة 1442 وطريقة التقديم أونلاين بـ 10 خطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في جدارة 1442 بسيطة من أجل مساعدة الشباب في المملكة العربية السعودية حديثى التخرج من الحصول على عمل للحد من مستوى البطالة بالمملكة، ويكون التقديم على منصة جدارة أونلاين من مختلف مدن المملكة، لكى يتم ترشيح المتقدم إلى الوظيفة المناسبة لمؤهلات العلمية وخبراته، كما تتيح المنصة رقم هاتف جدارة للاستفسار عن الوظائف المتاحة أو الاستعلام عن وظائف جدارة التى تم التقدم فيها، بجانب شرح شروط جدارة للتوظيف لمن يقف أمامه أمر أو مشكلة يريد حلها قبل التسجيل في جدارة للتوظيف إلكترونيًا.

شروط التسجيل في جدارة 1442

جاءت شروط التسجيل في جدارة 1442 للتوظيف لتشمل جميع الشباب ولكن وفق معايير محددة على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لايقل عمر طالب الوظيفة عن 17 سنة.

يشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس فيما فوق.

لابد أن يكون المتقدم لايعمل في وظيفة حكومية آخري.

النجاح في المقابلة الشخصية.

يشترط اجتياز اختبارات القدرة المعرفية بنجاح.

الوصول لأعلى نقاط في جدارة.

على المتقدم تحميل قرار المعادلة المقدم من وزارة التربية والتعليم السعودية للمتقدمين الحاصلين على الدرجات العلمية من جامعات خارج السعودية.

التسجيل في جدارة للتوظيف

يمكن التسحيل في جدارة للتوظيف برقم الهوية من أي مكان في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية: