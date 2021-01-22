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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للأسر والنساء رابط التقديم والشروط والمستندات في المقال التالي
عمر شويل - جدة في هذه المقالة سنتعرف سويا على تمويل شخصي للأسر والنساء ، والمقدم من قبل بنك الإعفاء والتسليف، وهذا التمويل يعطى للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتهم على تحمل تكاليف الحياة، والتمويل يشمل عدة فئات من فئات الشعب السعودي مثل الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص، والعديد من الفئات الأخرى، والتي سيتم التعرف عليها من خلال هذا المقال، كما سيتم التعرف على الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية وبوابة التقديم الإلكترونية.
تمويل شخصي للأسر والنساء في المملكة العربية السعودية
كما ذكرنا في الفقرة السابقة فإن هذا التمويل يعطى للعائلات ذات الدخل المحدود من قبل بنك التنمية الاجتماعية، وأهدافه هو مساعدة الأسر المحتاجة، من خلال هذا القرض وإعانتهم على أعباء الحياة، ومن جهة أخرى لا يحتوي هذا القرض على أي رسوم للخدمة، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا القرض أكثر من مليون مواطن ومواطنة من كل أنحاء المملكة، وهو يقدم لكلا الجنسين “للرجال والنساء”.
شروط الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية
- هناك مجموعة وافرة من الشروط الواجب الامتثال لها حتى يتسنى للمتقدم الحصول على التمويل الشخصي الإعفاء والتسليف، والآن نذكر لكم هذه الشروط:
- يجب على المتقدم أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة ولا يتجاوز عمره 70 سنة، ويجب على كفيله أن لا يتجاوز عمره الـ 55 سنة
- يلزم أن لا يزيد الراتب 12,500 ريال سعودي
- يجب أن لا يتجاوز نصيب كل فرد من داخل الأسرة مبلغ 2,000 ريال
- وتقوم عملية احتساب نصيب الفرد على تقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد أسرته، ويتم احتساب الابن ضمن أفراد الأسرة، ولكن إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين سنة وإذا لم يكن متزوجا أو موظفا، وبالنسبة إلى البنت إن لم تكن متزوجة أو موظفة، وتسطيع المرأة المطلقة أو الأرملة تقديم على هذا التمويل وإذا كانت تحمل طفلا أو أكثر.
الوثائق والأوراق المطلوبة للتقديم على قرض شخصي للأسر بنك الإعفاء والتسليف
- هناك عدد وثائق مطلوبة لتقديم على هذا القرض وهذه الوثائق هي كالاتي:
- الهوية الوطنية
- العنوان الوطني
- رقم حساب الآيبان
- الهاتف المسجل في أبشر.
الفئات المسموح لها بالتقديم على قرض “تمويل شخصي للأسر ولباقي الفئات”
- هناك عدة فئات من أفراد الشعب السعودي يمكنهم التقديم على قرض الأسرة
- موظف حكومي أو موظف شركة حكومية
- موظف قطاع خاص
- موظف متقاعد حكومي
- موظف متقاعد للتأمينات
- طالب أو منتسب
- موظفة حكومية أو موظفة في شركة حكومية
- موظفة قطاع خاص
- متقاعدة حكومية
- موظفة للتقاعد والتأمينات
- ربة منزل.
المستندات المطلوبة لتمويل قرض الأسرة الموظفين الحكوميين “رجال”
- هناك مجموعة من المستندات لمجموعة من الفئات المشمولة، وكل فئة تختلف مستنداتها عن الأخرى ولمعرفة باقي الفئات والمستندات المطلوبة زوروا بنك التنمية الاجتماعية ، والآن نتعرف على مستندات فئة الموظفين الرجال في القطاع العام:
- يجب توفير نموذج تسليم البريد متضمن اسم وتوقيع الشخص
- ختم وتوقيع موظف البريد
- صورة عن هوية العميل
- صورة عن سجل العائلة
- نموذج 104 المملوء الكترونيا والمطبوع عبر حساب المتقدم لـ التمويل الشخصي في بوابة التقديم الالكترونية التابعة لبنك التنمية الاجتماعية
- يستكمل بعدها كل التواقيع اللازمة بشرط أن تكون مختومة من جهة العمل من الموظف المعتمد للحسم، بشرط أن لا يتجاوز تاريخ الإتمام أكثر من شهرين
- توفير أصل عن رقم الايبان لحسابك المصرفي للمستفيد من ختم البنك النسخة الأصلية عن توفير كشف الحساب البنكي للرواتب الثلاثة الأخيرة ولتاريخ اعتماد استمارة طلب “104” على الورق الرسمي لمصرف التنمية الاجتماعية
- توفير تصريح بياناتي للمتقدم الصادر عن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بشرط أن يكون ساري الصلاحية
- توفير تصريح بياناتي للأولاد المعالين للإناث من عمر 18 سنة وأكثر، وللذكور من عمر 18 وحتى 24 عام
- الجدير بالذكر أنه يمكن الدخول إلى موقع بنك التسليف قرض الأسرة ، للحصول على المزيد من المعلومات وتقديم الطلب الكترونيا، أو من خلال التواصل مع رقم البنك أو من خلال قنوات الاتصال المتاحة داخل الموقع الرسمي للبنك.
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