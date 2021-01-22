نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واسترجاع بيانات موظفي وزارة الصحة السعودية عبر موقع moh.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات موظفي وزارة الصحة السعودية, هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة للعاملين في منظمة الصحة السعودية, من المعروف أن وزارة الصحة السعودية تسعي دائماً للحفاظ علي أبناءها والعاملين بها وتقديم خدمات عديدة للمرضي والموظفين بوزارة الصحة, ومن ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة هي تحديث بيانات الموظفين العاملين بالوزارة عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية, وتسمي هذه الخدمة الهوية الإلكترونية لموظفي وزارة الصحة, وتم إنشائها لكي تقوم بعدد من الوظائف مثل الاستعلام عن الرواتب والاستعلام عن البدلات, والترقيات والإجازات وهكذا, ولكي تقوم بتحديث بياناتك لدي وزارة الصحة تابعوا الخطوات التالية.

خطوات تحديث بيانات موظفي وزارة الصحة السعودية

يحتاج تحديث بيانات الموظفين التابعين لوزارة الصحة السعودية القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة:

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الصحة من خلال رابط التحديث.. تسجيل الدخول علي الموقع بكتابة الرقم السري واسم المستخدم والرمز المرئي. الضغط علي تحديث بيانات الموظفين. يتم كتابة كافة المعلومات والبيانات التي سوف تظهر أمامك, ولابد من الحرص عندما يتم إدخال البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة والتي ترغب في تغييرها علي الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية. بعد كتابة البيانات ومراجعتها جيداً, قم بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة لها, ثم الضغط علي التالي. بمجرد الضغط على التالي سوف يتم إظهار علي الشاشة أنه قد تم تحديث بياناتك بنجاح.

استرجاع بيانات الموظفين العاملين بوزارة الصحة السعودية

بعض من موظفي وزارة الصحة تخونهم الذاكرة في تذكر كلمة المرور الخاصة بهم علي الموقع الرسمي لوزارة الصحة, ولمعرفة كيفية استرجاع هذه البيانات والرقم السري قم بفعل الخطوات التالية:

يتم الدخول علي موقع وزارة الصحة في صفحة استرجاع كلمة المرور, وذلك من خلال رابط استرجاع. كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية. بعد ذلك يتم الضغط على كلمة استمرار. ثم الضغط علي الكود الظاهر أمامك. بعدها يرسل لك موقع وزارة الصحة رمز تأكيد علي الجوال الخاص بك لإعادة كلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرسل إليك علي الجوال. تغيير كلمة المرور وتعيين كلمة مرور جديدة, حتي تستطيع بعد ذلك استرجاع بياناتك.

الخدمات المقدمة من وزارة الصحة

تقدم وزارة الصحة الكثير من الخدمات الأخري للمواطنين والموظفين داخل المملكة العربية السعودية, ومن ضمن هذه الخدمات.