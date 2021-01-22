نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح حساب في بنك الراجحي والشروط الواجب توافرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات فتح حساب في بنك الراجحي والشروط الواجب توافرها يعتبر مصرف الراجحي من أميز البنوك واشهرها بالسعودية، حيث يمتلك البنك فروع كثيرة داخل السعودية ويهدف البنك إلى تقديم كثير من الخدمات التي تعمل على مساعدة الأف المواطنين السعوديين ويقدم البنك الخدمات الإلكترونية لجعل القيام بالعمليات البنكية بشكل سهل ويسير بما يتناسب مع المواطنين المستفيدين ويتعين وجود شروط لفتح حساب في بنك الراجحي وذلك بسهولة لأنة يتم من خلال النت والحسابات البنكية للعملاء 1442سيتم التحدث بالتفصيل عن بنك الراجحي من خلال الأتي: خطوات كيفية فتح حساب في بنك الراجحي يتم الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي يتم على المتقدم اختيار فتح حساب جديد. يجب قراءة الأحكام والشروط الخاصة بالبنك بعد ذلك يتم الموافقة عليها. يتم إدخال جميع البيانات الشخصية عنك التي سوف يطلبها منك البنك. يجب تسجيل رقم الجوال وبريدك الإلكتروني للتواصل مع البنك. يتم إدخال بيانات الدخل الخاص بك ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالوظيفة. يتم اختيار الفرع المناسب والأقرب للمتقدم لتكملة باقي الخدمات منة. يجب إدخال المعلومات عن الضرائب والجنسية. يجب ليتم تسجيل الحساب أن يتم اخر خطوة وهى إدخال الأرقام الخاصة بالأسرة والعناوين. الشروط الواجبة لفتح حساب في بنك الراجحي يتوجب على المتقدم العديد من الشروط والخطوات الواجب اتباعها وذلك لفتح حساب مباشر بمنتهى السهولة

يجب أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عام بل يزيد.

يتم فتح الحساب ببنك الراجحي وذلك عن طريق امتلاك بطاقة شخصية غير منتهية بل سارية أثناء فتح الحساب.

يجب كتابة البريد الإلكتروني والوطني والتأكد من كتابته بشكل صحيح.

يجب التسجيل في خدمة ابشر وذلك لتوثيق جميع المعلومات الخاصة بالحساب الجديد بالمصرف.

يعمل على صدور رقم الجوال الخاص بالمتقدم واستخدامه في التسجيل من مزودي الخدمة بالسعودية.

يجب على العميل الذهاب للفرع للحصول على كافة الخدمات والحصول على بطاقة ائتمانية ودفتر شيكات.

يجب عدم تولى لمنصب سياسي بالدولة وذلك على العميل أو احد اقاربة.

يتم معرفة وفهم جميع الخطوات والشروط الخاصة بفتح الحساب واطلاع المتقدم عليها.

يجب عند فتح الحساب بالمصرف ألا يكون العميل كن ذوى الاحتياجات الخاصة.

يجب عند فتح الحساب بالمصرف اتباع كافة الخطوات والاجراءات لكى يتم معرفة المتقدم بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات فتح حساب في بنك الراجحي والشروط الواجب توافرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.