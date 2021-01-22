نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استفادة 390 ألف أسرة خلال 2020 من برنامج سكني وشروط الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج سكني من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية التي تدعمها وزارة الإسكان السعودية، فقد أعلنت الصفحة الرسمية عبر الموقع الرسمي لها تقرير شهر يناير الذي يشمل إنجازات برنامج سكني وعدد المستفيدين، ويجب على كل من يرغب في الاستفادة من برنامج سكني ضرورة توافر شروط الدعم، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعينا شروط الدعم للحصول على دعم سكني، وتفاصيل التقرير العام 2020 للبرنامج.

سكني:

يزداد كل يوم الأشخاص المستفيدين من برنامج سكني، فقد أنشأ البرنامج تطبيق سكني لسهولة الاستخدام عبر الهاتف المحمول، وهناك رقم للتواصل قد حدده البرنامج 199090 حيث يتم تسجيل الدخول من خلال رابط الحساب وكلمة المرور، ويضم برنامج سكني العديد من المشروعات التي يمكن لكافة المواطنين السعوديين الاستفادة منها حيث تختلف الوحدات السكنية حسب رغبة المواطنين، فهناك الشقق السكنية بمساحات مختلفة والفلل والأراضي الزراعية وغيرها من المشاريع.

الحلول السكنية:

منتج وحدات تحت الإنشاء

منتج فلل الوزارة الجاهزة

القروض السكنية العسكريين في الخدمة

منتج شراء الوحدات من السوق

تحويل القرض العقاري القائم إلى المدعوم

منتج البناء الذاتي

خدمة المستشار العقاري

مبادرة تجديد المساكن

مبادرة دعم منسوبي التعليم

الأراضي السكنية

شروط الحصول على دعم سكني:

أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية. يجب على المتقدم للحصول على دعم الوحدة السكنية أن لا يمتلك منزل باسمه خلال عام من تقديم الطلب. لا يشترط الإعانة إلى المرأة المطلقة أو الأرملة يشترط أن يكون لدى المتقدم دخل مستقل المرأة المطلقة التي مر على طلاقها عامين يجب على الشخص الذي يرغب في التقديم للحصول على الدعم أن يكون متواجد في المملكة العربية السعودية على الأقل عام قبل تقديم الطلب. يجب على المتقدم للحصول على الوحدة السكنية مدعمة عدم امتلاكه على أصولاً تصل قيمتها 5 مليار ريال سعودي.

تفاصيل تقرير يناير 2021 من برنامج سكني:

أوضح البرنامج تقريره الأول لعام 2021 يشمل أبرز إنجازات البرنامج، حيث شملت عدد المشاريع التي تم تحديثها حوالي 60 مشروعاً تحت الإنشاء، بالإضافة إلى عدد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج، حيث وصل عدد الأسر التي استفادت من برنامج سكني خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 34.011 أسرة، ووصلت عدد الأسر التي سكنت منازلها حوالي 15.586 أسرة.