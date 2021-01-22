نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاحية جواز السفر للجوازات السعودية للخروج والعودة للدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صلاحية جواز السفر للجوازات السعودية ، للدول العربية وباقي الدول، حددت مدتها وشروطها منذ ساعات، المديرية العامة للجوازات السعودية، حيث يلزم ألا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وعن ستة أشهر لبقية الدول، وقد أوضحت أيضًا أن انتهاء صلاحية جواز السفر، ردًا على سؤال أحد المستفسرين المستفيدين، حول آلية السفر والعودة، حين وجه سؤاله مباشرةً قائلًا : (عندي رحلة أقدر أسافر والجواز باقي على انتهاءه شهر، أم يلزم تجديد الجواز؟)، وهنا جاء الرد مباشرةً قائلة : (يلزم ألا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول).

صلاحية جواز السفر للجوازات السعودية

وكما أوضحنا سابقًا أن هناك شرطان رئيسيان لمدة صلاحية جواز السفر إلى الدول العربية، ألا تقل مدته عن ثلاث شهور، وفي حال باقي الدول عن ستة شهور، والجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات السعودية، بقطاع وزارة الداخلية، تقوم بالرد على المستفيدين، من خلال موقعها عبر شبكة التواصل الاجتماعي الرسمية تويتر، ومنصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وهي المنصة التي يتم فيها الإعلان أيضًا عن وظائف نسائية شاغرة بالمملكة، وقد صرحت منذ يومين أيضًا عن إمكانية المواطن أو المواطنة، أو العاملين الوافدين من غير السعوديين تجديد الجواز الخاص بهم، في أي وقت بغض النظر عن مدة صلاحية الجواز المتبقية، أو مدى سريان مفعوله.

أبرز مهام المديرية العامة للجوازات بالمملكة

والجدير بالذكر أن للمديرية العامة للجوازات السعودية، بقيادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، ونائب مدير عام الجوازات اللواء علي بن سعيد الزهران، العديد من المهام نذكر أبرزها في التالي: