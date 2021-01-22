نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل أونلاين بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبأقساط حتى 60 شهر من شركة تسهيل للتمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسرع تمويل أونلاين بدون كفيل ولا تحويل الراتب من أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة تسهيل للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية بخيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر كما توفر الشركة المنتج بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل وإجراءات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب الحصول على التمويل الشخصي، وتعتبر الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل والتي أدركت أهمية توفير منتجات تمويلية مصممة بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة والتي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء.
أسرع تمويل أونلاين بدون كفيل ولا تحويل الراتب من تسهيل للتمويل
توفر شركة تسهيل للتمويل تمويل سريع أونلاين بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب الشهرى للعميل وذلك بهامش ربح ثابت ومبالغ تمويلية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية كما توفر الشركة الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم مزايا التمويل الفوري المتاح لدي تسهيل أونلاين بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
- تمويل مصمم بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- لا يحتاج هذا المنتج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم.
- يتميز تمويل تسهيل بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل.
- موافقة فورية من الشركة على طلب الحصول على القرض.
- خيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة حتى 60 شهر.
- إجراءات سهلة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب.
- تقدم شركة تسهيل أسرع تمويل أونلاين بدون كفيل بمبالغ تمويلية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
- تمويل متاح للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً.
رابط التقديم على التمويل والشروط
يمكن للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً الراغبين في طلب تمويل شركة تسهيل التقديم على طلب المنتج عن طريق تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج طلب التمويل بالبيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم ،وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال الشروط الواجب توفرها في الراغبين في طلب تمويل أونلاين بدون كفيل من شركة تسهيل للتمويل.
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم يعمل لدي جهة معتمدة لدي الشركة المتحدة للخدمات المالية.
- الراتب الشهري الأساسي للمتقدم السعودي يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- للمتقدم المقيم يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.
- إذا كان عمر المتقدم من 23 سنة إلى 25 سنة فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة واحدة.
- أما إذا عمر المتقدم من 25 سنة إلى 60 سنة فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 أشهر للسعوديين و 12 شهر للمقيمين.
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