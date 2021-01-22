نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بفترة سداد تصل إلي 10 سنوات بقيمة تصل إلي 500 ألف في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي بفترة سداد تصل إلي 10 سنوات بقيمة تصل إلي 500 ألف دينار، يقدم العديد من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية العديد من التمويلات الشخصية المختلفة التي قد تمهم المواطن، حيث تهدف البنوك الشركات بالمملكة العربية السعودية دائما إلي مساعدة المواطنين وتوفير لهم مستوي معيشي جيد، وتوفير لهم جميع التمويلات بجميع المبالغ التي تناسب العميل والتب يرغب في الحصول عليها، ومن ضمن هذه البنوك التي تقدم افضل التمويلات الشخصية، تمويل مصرف الراجحي حيث انه يعد من افضل البنوك المتواجدة والتي يقدم العديد من افضل التمويلات بالمملكة والتي يرغب الكثير من المواطنين في الحصول علي تمويلات شخصية من خلاله، حيث يعرف مصرف الراجحي بالمملكة السعودية بأنه من افضل البنوك، والتي يوجد أيضاً داخل المملكة الهاشمية الأردنية ويقدم افضل التمويلات التي يرغب بها المواطن.
يقدم مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية تمويل شخصي يصل إلي 500.000 دينار اردني وبفترة سداد تصل إلي عشر سنوات، يمكن لجميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي الأردني ولاكن يلزم توافر الشروط والأحكام اللازمة التي حددها البنك للحصول علي التمويل الشخصي.
مزايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي
- لا يحتاج التمويل الشخصي من مصرف الراجحي الأردن إلي وجود الكفيل.
- التمويل الشخصي من مصرف الراجحي الأردن متوافق معع أحكام الشريعة الإسلامية.
- التمويل الشخصي من مصرف الراجحي الأردني يصل إلي 96 للقطاع العام.
- التمويل الشخصي لدي مصرف الراجحي يصل إلي فترة سداد 84 شهرا للقطاع الخاص.
شروط الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي
- يشترط علي المتقدم للتمويل الشخصي ممن مصرف الراجحي الأردني أن لا تقل فترة خدمة العمل عن ثلاثة اشهر كحد ادني للعاملين بالقطاع العام.
- يشترط علي المتقدم للتمويل الشخصي من مصرف الراجحي الأردني أن لا تقل فترة العمل عن ثمانية سنوات كحد ادني للقطاع الخاص.
- بالنسبة للقطاع العسكري يشترط مصرف الراجحي علي المتقدمين أن لا تقل فترة العمل عن ثلاثة سنوات كحد ادني.
- يشترط أن لا يقل الدخل الشهري لدي العميل المتقدم عن 300 دينار للعاملين بالقطاع العام.
- يشترط أن لا يقل الدخل الشهري لدي العميل المتقدم لتمويل مصرف الراجح الأردني عن 400 دينار للقطاع الخاص وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.
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