نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للفوز بالسكن والسيارة للمواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للفوز بالسكن والسيارة هي من ضمن المؤسسات العالمية التي موجودة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم إليها عدد كبير من المقيمين داخل المملكة والسعوديين للحصول على برنامج الدعم الذي تقوم بتوفيره، والتي تعمل على مساعدة جميع المواطنين بشكل إيجابي بس جميع احتياجاتهم كما أنها استهدفت فئة معينة وهي فئة الفقراء، وأيضا المواطنين الذين يعانون من عدم سد احتياجاتهم، وجميع الأسر التي ليس لديهم دخل ثابت لذا قامت أيضا مؤسسة الوليد بن طلال، بتوفير وحدات سكنية بشكل مجاني، ولكن بعدة شروط وخطوات يجب أن تتوفر في المواطن التي يريد هذا الدعم

شروط الحصول على وحدة سكنية أو سيارة

مؤسسة الوليد الخيرية، تعتبر من ضمن الهيئات العامة أو المؤسسات التي تم توفيرها لخدمة جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وأن الأولويات الأهم لدى هذه المؤسسة هي توفير كافة احتياجات المواطن السعودي أو مقيم بالمملكة، لذلك لابد من توافر هذه الشروط حتى يحصل المواطن على وحدة سكنية أو سيارة وهي تكون كالتالي:-

يجب أن يكون الدخل الشهري للشخص الذي يريد الإعانة والمساعدة 3000 ريال سعودي.

يكون أيضا ليس لديه أي سيارة أو عقارات أو وحدات سكنية.

سوف يتم كتابة تعهد عن عدم الاتجار في الوحدة السكنية التي يحصل عليها أو السيارة التي يتم تقديمها من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

خطوات التسجيل بموقع الوليد



إذا يستطع أي مواطن يقوم بتوفير كافة الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية يمكنه أيضا أن يتبع هذه الخطوات حتى يتم التسجيل والحصول على الوحدة الثانية أو السيارة.