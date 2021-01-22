فعالية Flyin بساحة مطار الأحساء الدولي

دوت الخليج _ جواهر محمد _ الاحساء أطلق مساء اليوم مطار الأحساء الدولي فعالية Flyin على ساحة المطار بالتعاون مع نادي الطيران السعودي بالرياض وذلك لنشر ثقافة الطيران لفئات المجتمع من خلال عرض أنواع من الطائرات وشرح مميزاتها بتدريبات الطيران للجمهور من خلال المشاركة في ركوب الطائرات والتعرف على أجزائها .

وقد حضر الفعالية الآف من الجمهور متفاعلين مع فعالية Flyin.

وفي لقاء حصري مع الكابتن : أحمد العلي .

ذكر بأن هناك ثلاث تصنيفات من الطائرات المعروضة بالساحة أولها طائرة لايت سبورت تتسع لراكبين .

والتصنيف الثاني هو طائرة العام او الجنرل بليشن وتتسع لاربع ركاب .

والتصنيف الثالث الطائرة النفاذة تتسع لست ركاب مع الكابتن .

وصرح العلي بأن التدريب على هذة الطائرات متاح للجميع في نادي الطيران السعودي مع مدربيين متخصصيين .

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