تألق ١٤ فنان في ( جلسة طرب ) بثقافة وفنون الأحساء

دوت الخليج – علي بن زيد

على مسرح جمعية الثقافة والفنون بالأحساء بحضور الأمسية الموسيقية ( جلسة طرب ) وبمشاركة مجموعة من الفنانين الشباب وذلك مساء الأمس الخميس ٢١ يناير ٢٠٢١م ، وقد شارك في الحفل بالوصلة الأولى كل من الفنان علي الماجد و يوسف المسيليم و عبدالعزيز الحبك و يوسف فؤاد و فهد الفرحان و علي الغزواني و عبدالله علي و سعود السليم وتم غناء مجموعة من الاغاني وهي : لقيت روحي – مرني – كل انسان – الخاتم أحمر يماني – خذ راحتك – طلبتك – الحب أعمى ، أما في الوصلة الثانية الفنان ياسر الدخيل و عبدالله المطير و مشعل المديني و دغش عود و محمد المصبح و خليل البن حمود و محمد السيف وتم غناء مجموعة من الأغاني وهي : حن الغريب – درب المدينة – أنا حبيبي – يبان الشوق – معنى الغرام – من هواني – ومن بعد مزح و لعب ، كما قدم وصلة غنائية وطنية ( عاش سلمان يا بلادي ) وبمشاركة الجميع فيما تناوب على تقديم الحفل كل من المقدم علي المري و صالح اليامي أما الفرقة الموسيقية فقد أبدعت بوجود عازف العود محمد بن صالح و عازفي الأورغ كل من ماهر عبداللطيف و أحمد الغشام و حسن المؤمن ، وعلى الايقاعات كل من : سلطان الحضيري و مهند الذكرالله و خالد الحضيري و محمد الرمضان و عبدالله العرار و راكان القناص و حسام السبيعي ، وقد بين مشرف قسم الموسيقى بالجمعية ومُعد و مخرج الحفل الفنان محمد الحمد بأن المشاركين قد تم اختيارهم بعد عملية التقديم التي تمت اتاحتها قبل اسبوعين لكل من يملك موهبة في الغناء او العزف للمشاركة في هذا الحفل وبالفعل برزت اسماء جديدة اضافة الى اسماء تمتلك الخبرة في هذا المجال ، يذكر أن الحفل الغنائي (جلسة طرب ) قد شارك فيه ١٤ فنان و في هندسة الصوت عبدالله الطاهر و حسين المحمد و تجهيزات المسرح حمد المويجد وفي الاشراف العام محمد الحمد والإشراف الفني عمر الخميس و إبراهيم الورثان والتوثيق والتنظيم فريق سمو التطوعي و في إدارة الخشبة سلطان المطيري والإعلام سلطان النوه و التجهيزات صلاح القريشي و متابعة مشرف لجنة التراث والفنون الشعبية بالجمعية الاستاذ يوسف الخميس.