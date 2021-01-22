“.191 متدرباً في برنامج التهيئة للتدريب التعاوني بتقنية القطيف “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف اختتم اليوم برنامج التهيئة للتدريب التعاوني للفصل التدريبي الثاني بتقنية القطيف والذي نفذه مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بوكالة شؤون المتدربين بالكلية والذي تضمن كلمة ترحيبية من مدير المكتب الأستاذ عمار العرفات بالمتدربين المتوقع تخرجهم والملتحقين ببرنامج التدريب التعاوني والبالغ عددهم ( 191 ) متدرب منهم ( 41) متدربًا في تخصص المحاسبة و ( 75 ) متدربًا في تخصص الإدارة المكتبية و ( 44 ) متدرباً في تخصص إدارة أنظمة شبكات منهم ( 31 ) متدربين في تخصص الدعم الفني وبين لهم أهداف البرنامج المتمثلة في اتاحة المجال للمتدربين لاكتساب الخبرات العملية ومحاكاة البيئة العملية والتعود على تحمل المسئولية وجني العديد من الفوائد على جميع الاصعدة كما بين لهم مدة البرنامج وطريقة التقييم والضوابط وغيرها مما يحتاجه المتدرب من معلومات هامة في هذه المرحلة، ووقع المتدربون اتفاقية التدريب، كما قاموا بتعبئة استبانة رضا المستفيدين وشاهدوا عرضاً شمل التعليمات الخاصة بالتدريب التعاوني والنماذج المستخدمة وتوزيع الدرجات.

وكذلك أوضح وكيل شؤون المتدربين الاستاذ عبدالواحد بن محمد ال يوسف للمتدربين كيفية اعداد التقارير الفنية والعرض الشفهي والأخلاقيات الوظيفية وبعض مهارات التعامل مع الآخرين.

من جهته أوضح عميد الكلية المهندس أحمد الغامدي أن البرنامج هو جهد مشترك بين الكلية ومنشآت سوق العمل التي تتيح للمتدربين الفرصة لتطبيق مهاراتهم في الواقع العملي لديها وأكد على ضرورة الانضباط والالتزام في المرحلة القادمة والتي تعكس مـــدى الاستعــداد والجديـــة للمتــدرب امـــام جهات القطاع الخاص مما يساعد في خلق فرص وظيفية امام المتدربين.

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