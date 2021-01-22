نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم ١٤٤٢ سبق الموارد البشرية تودع 1,704,496,413 ريالاً مساعدات ضمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخبار الضمان الاجتماعي اليوم ١٤٤٢ ، هو ما يرغب في معرفته جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لذلك سنتعرف معكم عبر هذا المقال على أخبار الضمان الاجتماعي اليوم ١٤٤٢ ، وما صدر من قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة ، وفيما يخص مقطوعة الضمان الاجتماعي والتي يترقبها جميع المستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة السعودية.

أخبار الضمان الاجتماعي اليوم ١٤٤٢

أخبار الضمان الاجتماعي اليوم ١٤٤٢ ، كافة التفاصيل والأخبار التي يتم نشرها عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج الضمان الاجتماعي نعمل على رصدها ونقلها إليكم من أجل الإجابة على جميع التساؤلات التي تدور في أذهان جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة، وقبل أن نتعرف على قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة 1442 نذكركم أن الحكومة السعودية قد أعلنت منذ فترة عن بعض التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي وكان على رأسها التركيز والنظر إلى غير القادرين على العمل واليتامى ومن بلغ سن الشيخوخة والأسرة غير المعولة وكذلك النساء التي لا عائل لهن.

فيما أقرت الحكومة أيضاً أنه يُمكن إيقاف صرف راتب الضمان الاجتماعي إذا تأخر المستفيد في تحديث البيانات الشخصية لمدة أكثر من 60 يوما من تاريخ طلب التحديث، أوعدم الالتزام بالخطة التأهيلية أو قادر على العمل، كما يُمكن إيقاف استحقاق الضمان الاجتماعي لتسجيل بيانات غير صحيحة.

موعد إيداع صرف المساعدة المقطوعة 1442

فيما يخص موعد إيداع صرف المساعدة المقطوعة 1442، فلم يتم الإعلان رسمياً عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 حتى اللحظة، ولم يتم أيضاً تحديد موعد إيداع المساعدة المقطوعة، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوضحت منذ فترة أن المساعدة المقطوعة لا تُصرف شهرياً ولا سنوياً ولا يتم صرف المساعدة المقطوعة بنظام ثلاثة أشهر، إنما يتم صرفها عن طريق بحث الحالة والاستحقاق.

أخبار الضمان الاجتماعي سبق

نرصد لكم الآن أخبار الضمان الاجتماعي سبق ، ونقلاً عن الجريدة الإلكترونية، فقد أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ رواتب معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادي الآخرة في حسابات جميع المستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي، وقد اشتمل إيداع راتب معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادي الآخرة 1442 والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وقد بلغ مقدار المبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي 1,704,496,413 ريالاً سعودياً، منها 1,410,138,301 ريال للمعاشات الضمانية، وبلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,692,200 ريال، و102,665,912 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

والآن نكون قد انتهينا من تقديم أخبار الضمان الاجتماعي اليوم ١٤٤٢ ، ورصد الجديد بخصوص أخبار الضمان الاجتماعي سبق نقلاً عن الجريدة الرسمية في المملكة السعودية، وسوف نوافيكم بالمزيد بخصوص موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، وموعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي.