نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شركة نيوم NEOM للدورات التدريبية في المجالات التقنية .. الشروط وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط شركة نيوم NEOM للدورات التدريبية ، الخاصة بالكفاءات في المجال التقني ، حيث أعلنت اليوم شركة “نيوم” للتطوير التكنولوجي عن بدء مجموعة من الدورات التدريبية الخاصة بالتطوير التقني للشباب والشابات من داخل المملكة العربية السعودية.

رابط شركة نيوم NEOM للدورات التدريبية

أعلنت اليوم شركة “نيوم ” عن وجود فرص للتدريب ضمن الفريق التقني الخاص بها لجميع الباحثين عن فرصة لتحسين مستواهم في التقنيات الحديثة، من الشباب والشابات بالمجتمع المحلي لمنطقتي “تبوك ونيوم”.

تأتي تلك المبادرة التدريبية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية والمعلومات،وهي تهدف إلى تطوير العاملين بجميع القطاعات ومن يبحث عن فرصة عمل في مكان أفضل يتطلب دراية كاملة بالتقنيات الحديثة.

شروط التقديم لشركة نيوم NEOM للدورات التدريبية

نستعرض معكم الآن الشروط الموضوعة من قبل شركة “نيوم” للمقبلين على الدورات التدريبية كالتالي.

لابد أن يكون المتقدم للتدريب من حديثي التخرج.

يسمح بالعاملين من الشباب في عدد من القطاعات بطلب الالتحاق في الدورات التدريبية.

لا يقل عمل المتقدم للطلب عن 18 عام للشباب والشابات.

يجب على المتقدم أن يكون على رأس عمل خاص أو عام.

يتمتع بخبرة بسيطة في مجال التكنولوجيا والتقنيات.

لا يقل المؤهل الدراسي عن الدبلوم أو ما يعادلها من شهادات.

يكون قد سبق له أخذ دورات تدريبية في مجال الحواسيب.

طريقة التسجيل في شركة نيوم NEOM للدورات التدريبية