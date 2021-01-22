صورة نادرة خارج الرسميات للملك فهد مع ابنه الأمير عبدالعزيز

بلادي – الرياض : أظهرت صورة نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، وهو يحتسي الشاهي، خارج الرسميات والبروتوكول. وظهر الملك فهد في الصورة، – وفقا لحساب “صور آل سعود” الذي نشرها -، الأمير عبدالعزيز بن فهد خلف والده، ومعه طفل آخر. وبدت الصورة بسيطة ومعبرة، وظهرت بعض الأوراق والنظارة على الأريكة التي جلس عليها الملك فهد.

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