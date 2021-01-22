نافيًا وجود اتصالات مع “الأسد”.. وزير الخارجية: لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بتسوية سياسية

بلادي – الرياض : رهن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان حل الأزمة السورية بتسوية سياسية ذات مسار صحيح، يقوم على كتابة دستور جديد، وبدعم الأمم المتحدة. وقال في مقابلة على قناة “العربية” إنه في حال الوصول إلى تسوية بهذا الشكل، فسيكون مستقبل سوريا محفوظًا ويمكن حينئذ أن ننظر إلى المستقبل، نافيًا وجود أي اتصالات بين المملكة والرئيس السوري بشار الأسد.

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