متحدث “الضمان الصحي”: القطاع الخاص ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، عثمان القصبي، أن كافة القطاع الخاص مُلزم بالتأمين الطبي على جميع الموظفين العاملين لديه.

وأوضح خلال لقائه في قناة “الإخبارية”، أن 90% من العاملين في القطاع الخاص مؤمَن عليهم، مشيرًا إلى أن مجلس الضمان الصحي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتابعان عن كثب التطورات الخاصة بأعداد المؤمَّن عليهم في القطاع الخاص.

وذكر أنه يمكن للمتضررين تقديم شكواهم عبر مركز الاتصال الموحد، مؤكدًا أن المجلس بدوره سيتفاعل مع الشكوى لدراستها وحلها.